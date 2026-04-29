        Haberler Gündem Güncel MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi! | Son dakika haberleri

        MİT paylaştı: 1964 yılına ait "çok gizli" ibareli Humeyni belgesi!

        MİT, İran Devrimi'nin lideri Ayetullah Humeyni'nin Türkiye'de ikamet ettiği döneme ait belgeyi paylaştı. "Çok gizli" ibareli belge, Humeyni'nin 4 Kasım 1964 ile 5 Ekim 1965 tarihleri arasında MİT'in gözetiminde Türkiye'de ikameti kapsamında Milli Emniyet Hizmeti Reisi Ziya Selışık imzasıyla İstanbul Merkez Şefliği'ne gönderilen 11 Kasım 1964 tarihli emir yazısını içeriyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Nisan 2026 - 17:06 Güncelleme:
        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin Türkiye'deki ikameti kapsamında "çok gizli" ibaresiyle gönderilen 11 Kasım 1964 tarihli yazıyı paylaştı.

        AA'da yer alan habere göre MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.

        AA'da yer alan habere göre belge, İran devriminin lideri Ayetullah Humeyni'nin, 4 Kasım 1964 ile 5 Ekim 1965 tarihleri arasında MİT'in gözetiminde Türkiye'de ikameti kapsamında Milli Emniyet Hizmeti Reisi Ziya Selışık imzasıyla İstanbul Merkez Şefliği'ne "çok gizli" ibaresiyle gönderilen 11 Kasım 1964 tarihli emir yazısını içeriyor.

        Raporda, şu ifadelerin yer aldığı görüldü: "İranlı misafir Türkiye'ye gelmiş ve Bursa'da ikameti kararlaştırılmıştır. Misafirin kalacağı evin ve misafirle ilgili diğer işler Bursa Yuva Amirliğince bizzat tanzim edilecektir. Gerekli talimat yazılı ve şifahi olarak Bursa Yuva Amirliği'ne gönderilmiştir. Misafirle ilgili şifre ve diğer muhaberatta 'belli' takma adı kullanılacaktır. Bilgilerini rica ederim."

