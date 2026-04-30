        Atletico Madrid: 1 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

        Atletico Madrid: 1 - Arsenal: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Atletico Madrid'in Arsenal'i konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 00:07
        Dev maçta kazanan çıkmadı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanya ekibi Atletico Madrid ile İngiltere temsilcisi Arsenal, 1-1 berabere kaldı.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının yarı final ilk maçında Atletico Madrid, Metropolitano Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.

        Arsenal, 44. dakikada Viktor Gyökeres'in penaltıdan attığı golle ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.

        Ev sahibi ekip, rakibine 56. dakikada Julian Alvarez'in penaltıdan bulduğu golle cevap verdi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        Alvarez, Şampiyonlar Ligi'nde 25 gole en hızlı ulaşan Arjantinli futbolcu oldu. Söz konusu gol sayısına 41 karşılaşmada ulaşan Alvarez, Lionel Messi'nin 42 maçlık rekorunu geride bıraktı.

        Karşılaşmanın rövanşı, 5 Mayıs Salı günü İngiltere'de oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 27 Nisan 2026 ( Galatasaray- Fenerbahçe'yi Maçında Neler Oldu?)

        İsrail'de son durum ne? ABD'de 45 yıl sonra aynı yerde saldırı: Saldırgan neden engellenemedi? Trump'a İsrail ayarlı mesaj mı? Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti. Neler oldu? Gün Başlıyor'u Murat Güloğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Güngören'de yürekler ağza geldi
        Güngören'de yürekler ağza geldi
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"