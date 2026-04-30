"Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?

"Altın Filo"

ABD Başkanı Trump, Aralık 2025'teki açıklamasında, "Altın Filo" için yeni nesil savaş gemisi üretimine başlayacaklarını bildirmişti.

"Trump sınıfı" olarak nitelendirilen söz konusu savaş gemilerini "ABD tarihinin en güçlü savaş gemileri" olarak nitelendiren Trump, bu gemilerin ilk ikisinin 2,5 yıl içinde donanmaya teslim edilmesini beklediklerini belirterek şunları söylemişti.

"Buna 'Altın Filo' diyoruz ve ABD Donanması için inşa ediyoruz. Bu gemilere çok ihtiyacımız var. Gemilerimizin bazıları eskimiş, yıpranmış ve modası geçmiş durumda. Bugün, şimdiye kadar inşa ettiğimiz en büyük iki yeni savaş gemisinin yapımını onayladığımı duyurmaktan büyük onur duyuyorum."

Ulusal basında yeni gemilerin yaklaşık 30 bin ton ağırlığında olacağı ve donanmanın 20-25 civarında yeni savaş gemisine sahip olmasının planlandığı aktarılmıştı.