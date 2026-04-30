        Haberler Dünya "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?

        Axios: ABD'de "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti 17 milyar doların üzerinde

        ABD Başkanı Trump'ın Aralık 2025'te paylaştığı ve "Altın Filo" olarak nitelediği yeni savaş gemilerinin maliyeti merak ediliyor. Axios'un haberine göre "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ise 17 milyar doları aşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 07:20 Güncelleme:
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?

        ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyetinin 17 milyar doların üzerinde olacağı iddia edildi.

        Axios haber platformunun bütçe belgelerine dayandırdığı haberine göre, Trump'ın Aralık 2025'te kamuoyuna açıkladığı ve "Altın Filo" olarak nitelediği yeni savaş gemilerinin maliyeti merak konusu olmaya devam ediyor.

        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ise 17 milyar doları aşacak.

        Geçen hafta görevinden ayrılan ABD Donanma Sekreteri John Phelan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni gemilerin maliyetlerini "rasyonelleştirmeye başlayacaklarını" bildirmişti.

        İki farklı tedarikçiyle görüştüklerini aktaran Phelan, maliyet hesaplamalarının "tersanelerdeki kapasitelere bağlı olacağını" belirterek, "Sanayiye sektörüne baskıyı hafifletmenin birkaç farklı yolunu inceliyoruz." demişti.

        Donanma Sekreteri Phelan, 23 Nisan'da görevinden ayrılmıştı.

        "Altın Filo"

        ABD Başkanı Trump, Aralık 2025'teki açıklamasında, "Altın Filo" için yeni nesil savaş gemisi üretimine başlayacaklarını bildirmişti.

        "Trump sınıfı" olarak nitelendirilen söz konusu savaş gemilerini "ABD tarihinin en güçlü savaş gemileri" olarak nitelendiren Trump, bu gemilerin ilk ikisinin 2,5 yıl içinde donanmaya teslim edilmesini beklediklerini belirterek şunları söylemişti.

        "Buna 'Altın Filo' diyoruz ve ABD Donanması için inşa ediyoruz. Bu gemilere çok ihtiyacımız var. Gemilerimizin bazıları eskimiş, yıpranmış ve modası geçmiş durumda. Bugün, şimdiye kadar inşa ettiğimiz en büyük iki yeni savaş gemisinin yapımını onayladığımı duyurmaktan büyük onur duyuyorum."

        Ulusal basında yeni gemilerin yaklaşık 30 bin ton ağırlığında olacağı ve donanmanın 20-25 civarında yeni savaş gemisine sahip olmasının planlandığı aktarılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Beykoz'da orman yangını

        (İHA) Beykoz'da, ormanlık alanda çıkan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığı bildirilen yangında ormanın başka bir bölgesinde alevler yükseldi

        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Güngören'de yürekler ağza geldi
        Güngören'de yürekler ağza geldi
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?