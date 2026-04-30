Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ege Bölgesi dışında 6 bölgede yağış tahmin ediliyor. Sıcaklık, mevsim normallerinde seyrediyor. Son verilere göre illerimizde beklenen hava durumu şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Bolu, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÜÇ BÖLGEDE SİS UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yurdun kuzey kesimlerinde kuzey, güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İSTANBUL: 16, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KOCAELİ: 20, Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde yağış bekleniyor
BURSA: 21, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA: 19, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
A.KARAHİSAR: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DENİZLİ: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ADANA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KONYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DÜZCE: 21, Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU: 22, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu
RİZE: 14, Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 16, Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 27, Parçalı ve çok bulutlu