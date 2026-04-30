Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Bolu, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÜÇ BÖLGEDE SİS UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

REKLAM

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yurdun kuzey kesimlerinde kuzey, güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İSTANBUL: 16, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KOCAELİ: 20, Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde yağış bekleniyor

BURSA: 21, Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA: 19, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

A.KARAHİSAR: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

REKLAM

MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ADANA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ÇANKIRI: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KONYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE: 21, Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU: 22, Parçalı ve çok bulutlu

REKLAM

ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu

RİZE: 14, Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 16, Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 27, Parçalı ve çok bulutlu