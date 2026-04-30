        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: İstanbul hava durumu, Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ege Bölgesi dışında 6 bölgede yağış tahmin ediliyor. Sıcaklık, mevsim normallerinde seyrediyor. Son verilere göre illerimizde beklenen hava durumu şöyle...

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 06:58 Güncelleme:
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Kars ve Ardahan hariç), Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Bolu, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Gaziantep çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÜÇ BÖLGEDE SİS UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yurdun kuzey kesimlerinde kuzey, güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        İSTANBUL: 16, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        İZMİR: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        KOCAELİ: 20, Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinde yağış bekleniyor

        BURSA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAKARYA: 19, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        A.KARAHİSAR: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        DENİZLİ: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        ADANA: 27, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        ÇANKIRI: 23, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        KONYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        DÜZCE: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 16, Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MARDİN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Güngören'de yürekler ağza geldi
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
