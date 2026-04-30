Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
Ardahan'da, kayıp olarak aranan 60 yaşındaki Müslümat Özer, jandarma tarafından evinin ahırında ölü olarak bulundu. Başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlenen kadının damadı G.S. JASAT ekipleri tarafından kaçtığı Erzurum'da gözaltına alındı
Giriş: 30 Nisan 2026 - 10:22
Ardahan'da, merkeze bağlı Taşlıdere köyünde yaşayan Müslümat Özer'den (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
AHIRDA BAŞINA DARBE ALMIŞ
DHA'daki habere göre ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Özer'i evinin ahırında ölü buldu. Müslümat Özer'in başına aldığı darbe sonucu öldüğü belirlendi.
ZANLI DAMADI ÇIKTI
Ardahan Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelinin Müslamat Özer'in damadı G.S. olduğunu belirledi.
ERZURUM'DA GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçtığı tespit edilen G.S., JASAT ekibi tarafından Erzurum'da yakalayarak gözaltına aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ