Beşiktaş, son haftalardaki etkili performansıyla dikkat çeken kaleci Ersin Destanoğlu'nun maaşında iyileştirme yaptı.

Milli file bekçisinin gelecek sezon siyah-beyazlı takımda kalıp kalmayacağı ise şu an için belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş yönetiminin, Türkiye Kupası maçlarının ardından Ersin Destanoğlu ile masaya oturup yeni sözleşme görüşmelerine başlayacağı öğrenildi.

Beşiktaş ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 25 yaşındaki kaleci, bu sezon 28 resmi maçta kalesinde 29 gol gördü. Ersin, 9 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.