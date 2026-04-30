        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu! | Son dakika haberleri

        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!

        Son dakika... Muğla'da dün Serap Yılmaz ve Hatice Yeysikan adlı iki kadının katledildiği saldırıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Korkunç olayda iki kadını tabancayla vurarak öldüren zanlı, polis takibi sırasında yakalanacağını anlayınca kendini vurdu. Saldırının da iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 11:11 Güncelleme:
        Muğla’nın Ortaca ilçesinde Ecevit Cankurt, (53), bir otelin önünde alacak meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada Serap Yılmaz (25) ile Hatice Yeysikan’ı (32) öldürüp kaçtı.

        DHA'nın haberine göre polisin takibi sırasında yakalanacağını anlayınca tabancayla kendisini göğsünden vuran Cankurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak’taki bir otelin önünde meydana geldi. Ecevit Cankurt ile otel önünde bulunan Serap Yılmaz ve Hatice Yeysikan arasında iddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ecevit Cankurt, belinden çıkardığı tabancayla iki kadına ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Yeysikan da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ecevit Cankurt polisin takibi sonucu kıstırıldığı yerde tabanca ile kendisini göğsünden vurdu. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Cankurt, bu sabah hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 28 Nisan 2026 (Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu)

        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu. Başkan Saran, 6-7 Haziran'da seçim yapılacağını açıkladı. Trabzonspor 2.lik fırsatını kaçırdı. Beşiktaş 1 puana razı oldu. Euroleauge Play-off heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko'nun konuğu Zalgiris. Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart. Spo...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        MSB: Disiplinin idamesi olmazsa olmazdır
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        Çalkantılı İran'da diplomasinin başı: Arakçi
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı