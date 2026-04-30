        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Phillip Cocu: Fenerbahçe'de gerçekler çok farklıydı

        Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda 3 ay görevde kalabilen teknik direktör Phillip Cocu, sarı-lacivertli kulüpteki günleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 10:23
        2018-2019 sezonunun başında Fenerbahçe'yi çalıştıran ancak alınan başarısız sonuçlar nedeniyle 3 ay sonra görevine son verilen Phillip Cocu, Hollanda basınına Fenerbahçe günleriyle ilgili konuştu.

        "F.BAHÇE'YE GİTMENİN DOĞRU KARAR OLMADIĞINI KISA SÜREDE FARK ETTİK"

        The Mancave Studio'ya konuk olan Hollandalı teknik adam, "Fenerbahçe’ye gitmenin doğru bir adım olmadığını kısa sürede fark ettik. Kulüpteki durum bize anlatılandan çok daha zordu. Fenerbahçe’nin her zaman şampiyonluk için oynayan bir kulüp olması beni cezbetmişti ama gerçekler çok farklıydı." dedi.

        Fenerbahçe'ye geldiği için pişman olduğunu dile getiren Cocu, "Eğer İstanbul’da geçirdiğim ilk ayda öğrendiklerimi baştan bilseydim farklı bir karar verirdim. Bu deneyim bana önemli dersler kazandırdı." ifadelerini kullandı.

        Deneyimli çalıştırıcı, Türk futbol yapısının Hollanda'dan çok faklı olduğunu da vurgulayarak, "Tamamen farklı bir yapının içine girdim. Hollanda’daki futbol anlayışını oraya doğrudan uygulamak kolay değil." şeklinde konuştu.

        Cocu, Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk 10 maçta sadece 2 galibiyet alırken, ekim ayında görevine son verilmişti.

        Fenerbahçe'nin ardından Derby County ve Vitesse’de görev yapan Cocu, şu anda PSV’de “yetenek menajeri” olarak çalışmalarını sürdürüyor.

