Van’da köpekler iki kuzene saldırdı... 5 yaşındaki Hamza hayatını kaybetti

Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 10 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.

İKİ KUZENE SALDIRDI

AA'daki habere göre olay; Van'ın Saray ilçesinde meydana geldi. Sahipsiz köpekler, evlerinin yakınında oyun oynayan kuzenler; 5 yaşındaki Hamza ve 10 yaşındaki Ayaz Özsoy'a saldırdı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Saldırıda yaralanan iki kuzen, ekiplerce Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KÜÇÜK HAMZA KURTARILAMADI

Çocuklardan durumu ağır olan Hamza Özsoy müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hafif yaralanan Ayaz Özsoy'un ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

O ANLARI ANLATTI

Saldırıda yaralanan 10 yaşındaki Ayaz Özsoy, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"KÖPEK GÖRDÜ, KOŞUP GELDİ"

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özsoy, "Okuldan geliyordum. Köpekler yukarıdaydı. Beni gördüler, hemen koşup geldiler. Kaçarken çamura düştüm. Sonra beni tuttular. Babam geldi, beni kurtardı." diye konuştu.

"İNSANIN CANI BU KADAR UCUZ MU?"

Baba Veysi Özsoy da evde bulunduğu sırada eşinin kendisine seslenerek köpeklerin çocuğuna saldırdığı haberini verdiğini söyledi.

Dışarı çıktığında oğlunu köpeklerin arasında gördüğünü ifade eden Özsoy, şöyle konuştu:

"Hemen müdahale ettim. Köpeklerin arasına girerek çocuğumu kurtardım. Bu sırada ben de kolumdan yaralandım. Oğlumu hastaneye götürdüm. Hastanede olduğumuz sırada elim bir olay daha yaşandı. Yeğenim Hamza kayıptı. Güvenlik güçleriyle aramaya çıktık. Kısa süre sonra cansız bedenini bulduk. Sahipsiz köpekler sorununa çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir insanın canı bu kadar ucuz mu? Bir köpeğin canı yandığında tepki gösteriyorsunuz.