Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Van'da köpekler iki kuzene saldırdı... 5 yaşındaki Hamza hayatını kaybetti

        Van’da köpekler iki kuzene saldırdı... 5 yaşındaki Hamza hayatını kaybetti

        Van'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kuzenler Hamza ve Ayaz Özsoy yaralandı. Hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki Hamza Özsoy, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 10 yaşındaki Ayaz Özsoy'un tedavisi sürüyor. Tedavisi süren Ayaz'ın ailesi yaşananlara tepki göstererek, "Bir insanın canı bu kadar ucuz mu?" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 10:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 10 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.

        İKİ KUZENE SALDIRDI

        AA'daki habere göre olay; Van'ın Saray ilçesinde meydana geldi. Sahipsiz köpekler, evlerinin yakınında oyun oynayan kuzenler; 5 yaşındaki Hamza ve 10 yaşındaki Ayaz Özsoy'a saldırdı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Köpeklere müdahale ederek uzaklaştıran çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Saldırıda yaralanan iki kuzen, ekiplerce Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KÜÇÜK HAMZA KURTARILAMADI

        Çocuklardan durumu ağır olan Hamza Özsoy müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Hafif yaralanan Ayaz Özsoy'un ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        O ANLARI ANLATTI

        Saldırıda yaralanan 10 yaşındaki Ayaz Özsoy, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

        "KÖPEK GÖRDÜ, KOŞUP GELDİ"

        Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özsoy, "Okuldan geliyordum. Köpekler yukarıdaydı. Beni gördüler, hemen koşup geldiler. Kaçarken çamura düştüm. Sonra beni tuttular. Babam geldi, beni kurtardı." diye konuştu.

        "İNSANIN CANI BU KADAR UCUZ MU?"

        Baba Veysi Özsoy da evde bulunduğu sırada eşinin kendisine seslenerek köpeklerin çocuğuna saldırdığı haberini verdiğini söyledi.

        Dışarı çıktığında oğlunu köpeklerin arasında gördüğünü ifade eden Özsoy, şöyle konuştu:

        "Hemen müdahale ettim. Köpeklerin arasına girerek çocuğumu kurtardım. Bu sırada ben de kolumdan yaralandım. Oğlumu hastaneye götürdüm. Hastanede olduğumuz sırada elim bir olay daha yaşandı. Yeğenim Hamza kayıptı. Güvenlik güçleriyle aramaya çıktık. Kısa süre sonra cansız bedenini bulduk. Sahipsiz köpekler sorununa çözüm bulunmasını istiyoruz. Bir insanın canı bu kadar ucuz mu? Bir köpeğin canı yandığında tepki gösteriyorsunuz.

        #van
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Alyansını geri taktı
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        Tedavi sürecini paylaştı
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
