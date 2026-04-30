        Haberler Gündem 3. Sayfa Avukat Hatice Kocaefe'yi öldüren Hakkı Çetin yakalandı | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!

        Bursa'da, genç avukat 25 yaşındaki Hatice Kocaefe'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili olan Hakkı Çetin yakalandı. 5 milyonluk alacak davası nedeniyle çıktığı öne sürülen olayda dehşet anları kameraya yansırken, şüpheli Çetin, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 11:29 Güncelleme:
        Bursa'nın Gürsu ilçesinde yürek yakan olay, 29 Nisan saat 17.00 sıralarında Ağaköy Mahallesi’nde meydana geldi.

        Hakkı Çetin, polis tarafından yakalandı.

        DAVAYI GERİ ÇEKMESİNİ İSTEDİ

        İddiaya göre, Elif Ç.’nin 5 milyon liralık plastik meyve kasası alacağı nedeniyle açılan davayı geri çekmemesi üzerine taraflar arasında gerilim yaşandı.

        Avukat Hatice Kocaefe, 25 yaşında öldürüldü.

        ŞÜPHELİ TEHDİT ETTİ İDDİASI

        Elif Ç.'nin kız kardeşi olan Avukat Hatice Kocaefe’nin (25) yürüttüğü davada geri adım atılmaması sonrası şüphelinin tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü.

        Elif Ç.'nin saldırıda kurşun isabet eden dizi parçalandı.

        OTOMOBİLLE BABA VE 2 KIZIN ÖNÜNÜ KESTİ

        Olay günü araçla bölgeye gelen Hakkı Çetin, depodan çıkıp yola doğru yürüyen baba ve iki kız kardeşin önünü keserek otomobilin içinden ateş açtı.

        GENÇ AVUKAT HAYATINI KAYBETTİ

        Saldırıda Elif Ç.'nin dizi parçalanırken, Hatice Kocaefe göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç avukat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI

        Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde aracın yaklaşarak ateş açtığı ve iki kardeşin yere yığıldığı anlar net şekilde görüldü.

        ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

        Olay sonrası kaçan şüpheli Hakkı Çetin, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.

