Ablasını vurmuş genç avukatı öldürmüştü... Flaş gelişme!
Bursa'da, genç avukat 25 yaşındaki Hatice Kocaefe'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırının faili olan Hakkı Çetin yakalandı. 5 milyonluk alacak davası nedeniyle çıktığı öne sürülen olayda dehşet anları kameraya yansırken, şüpheli Çetin, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı
Bursa'nın Gürsu ilçesinde yürek yakan olay, 29 Nisan saat 17.00 sıralarında Ağaköy Mahallesi’nde meydana geldi.Hakkı Çetin, polis tarafından yakalandı.
DAVAYI GERİ ÇEKMESİNİ İSTEDİ
İddiaya göre, Elif Ç.’nin 5 milyon liralık plastik meyve kasası alacağı nedeniyle açılan davayı geri çekmemesi üzerine taraflar arasında gerilim yaşandı.Avukat Hatice Kocaefe, 25 yaşında öldürüldü.
ŞÜPHELİ TEHDİT ETTİ İDDİASI
Elif Ç.'nin kız kardeşi olan Avukat Hatice Kocaefe’nin (25) yürüttüğü davada geri adım atılmaması sonrası şüphelinin tehditlerde bulunduğu ileri sürüldü.Elif Ç.'nin saldırıda kurşun isabet eden dizi parçalandı.
OTOMOBİLLE BABA VE 2 KIZIN ÖNÜNÜ KESTİ
Olay günü araçla bölgeye gelen Hakkı Çetin, depodan çıkıp yola doğru yürüyen baba ve iki kız kardeşin önünü keserek otomobilin içinden ateş açtı.
GENÇ AVUKAT HAYATINI KAYBETTİ
Saldırıda Elif Ç.'nin dizi parçalanırken, Hatice Kocaefe göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç avukat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI
Saldırı anı güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde aracın yaklaşarak ateş açtığı ve iki kardeşin yere yığıldığı anlar net şekilde görüldü.
ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI
Olay sonrası kaçan şüpheli Hakkı Çetin, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.