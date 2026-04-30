Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: İran dini lideri Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı

        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı

        İran dini lideri Hamaney, yaptığı yeni açıklamada ABD'ye Körfez ve Hürmüz mesajı verdi. "Hürmüz Boğazı ve Körfez için yeni bir dönem başladı" diyen Hamaney, "Amerikan varlığı olmadan Körfez daha parlak bir geleceğe sahip olacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı

        İran dini lideri Mücteba Hamaney, 28 Şubat'ta 86 yaşındaki babası Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü hava saldırısının ardından görevi devralmasından bu yana yaptığı gibi, İran devlet televizyonunda yazılı açıklamada bulundu.

        Hamaney, İran'da kutlanan "Ulusal Fars (Basra) Körfezi Günü" dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

        Basra Körfezi'ni "küresel ekonomi için hayati ve benzersiz bir su yolu" olarak nitelendiren Hamaney, ABD-İsrail'in saldırılarına işaret ederek, "Bugün, dünyanın zorbalarının bölgedeki en büyük askeri saldırısından ve Amerika'nın planlarının utanç verici bir şekilde yenilgiye uğratılmasından iki ay sonra, Körfez ve Hürmüz Boğazı'nda yeni bir sayfa açılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        "ABD VE YABANCI AKTÖRLER OLMADAN BÖLGE PARLAK GELECEĞE SAHİP OLACAK"

        Bölgenin ABD ve yabancı aktörler olmadan parlak geleceğe sahip olacağını vurgulayan Hamaney, "Fars Körfezi ve Umman Denizi sularında komşularımızla aynı kaderi paylaşıyoruz ve binlerce kilometre uzaktan açgözlülükle kötülük yapan yabancıların, bu suların derinliklerinden başka bir yerde yeri yok." ifadelerini kullandı.

        İran lideri Hamaney, ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetim planına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetimin hayata geçirilmesiyle İran, Fars Körfezi bölgesinin güvenliğini sağlayacak ve düşmanın bu su yolunu kötüye kullanmasına son verecektir. Hürmüz Boğazı'nda yeni yönetimin yasal kuralları ve uygulanması, bölgedeki tüm milletlere huzur ve kalkınma getirecek, ekonomik faydaları ise milletimizi mutlu edecektir."

        Hamaney, İran'ın nükleer ve füze teknolojileri dahil bilimsel kazanımlarını "ulusal sermaye"" kabul edeceğini de vurgulayarak, bu kazanımları deniz, kara ve hava sınırları gibi koruyacaklarını dile getirdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
