        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Boey, Lang ve Asprilla'nın geleceği netleşiyor!

        Galatasaray'da kiralık oyuncuların geleceği netleşiyor!

        Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlamasına başlanırken, takımda kiralık olarak forma giyen isimlerin durumları da netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte, kiralık oyuncular Boey, Lang ve Asprilla'nın takımda kalması konusunda şu an için olumsuz görüş hakim...

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 11:21 Güncelleme:
        1

        Galatasaray’da devre arası kadroya katılan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla’nın gelecekleri henüz netleşmedi ancak gidişat olumsuz.

        2

        15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan Sacha Boey için bu meblağ yüksek olarak bakılıyor.

        3

        Okan Buruk gelecek sezon sağ bekte Wilfried Singo ve Roland Sallai’yi düşünüyor.

        4

        Sacha Boey rotasyonda değerlendirilirken Bayern Münih’in fiyat düşürmesi halinde masaya oturulabileceği öğrenildi.

        5

        28 milyon Euro’luk opsiyonu bulunan Noa Lang da Napoli’ye geri dönecek.

        6

        Transferi sonrasında formayı kapan ve kısa sürede katkı sağlayan Hollandalı yıldız Liverpool maçındaki kaza sonrasında eski performansına kavuşamadı.

        7

        Galatasaray 28 milyon Euro’luk opsiyonu fazla buluyor ve şu aşamada kullanmayı düşünmüyor.

        8

        11’e bir türlü giremeyen Yaser Asprilla’nın da bonservisi alınmayacak.

        9

        Genç futbolcunun tekrar kiralanmaya sıcak bakılması halindeyse bir sezonluk daha hamle yapılabilir.

        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Muğla'da iki kadının katili yakalanacağını anlayınca kendini vurdu!
        ABD'de gergin 'İran' oturumu
        Damat kaynanasını ahırda öldürdü!
        Trump'ın Kral Charles için verdiği yemek ne anlatıyor?
        5 yaşındaydı, köpek saldırısında öldü
        Torreira'dan ayrılık iddialarına nokta!
        Yeni teşhis ve tedaviler ile beynimiz her yönden kuşatıldı
        "F.Bahçe'de gerçekler çok farklıydı"
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        OPEC için sonun başlangıcı mı?
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Yenilenmiş ürünlerde dijital kimlik zorunlu
        "Söylediklerim yanlış anlaşıldı"
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Suudi Arabistan'da Merih-Ronaldo gerilimi!
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
