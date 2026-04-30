Galatasaray'da kiralık oyuncuların geleceği netleşiyor!
Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlamasına başlanırken, takımda kiralık olarak forma giyen isimlerin durumları da netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte, kiralık oyuncular Boey, Lang ve Asprilla'nın takımda kalması konusunda şu an için olumsuz görüş hakim...
Giriş: 30 Nisan 2026 - 11:21
1
Galatasaray’da devre arası kadroya katılan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla’nın gelecekleri henüz netleşmedi ancak gidişat olumsuz.
2
15 milyon Euro’luk satın alma opsiyonu bulunan Sacha Boey için bu meblağ yüksek olarak bakılıyor.
3
Okan Buruk gelecek sezon sağ bekte Wilfried Singo ve Roland Sallai’yi düşünüyor.
4
Sacha Boey rotasyonda değerlendirilirken Bayern Münih’in fiyat düşürmesi halinde masaya oturulabileceği öğrenildi.
5
28 milyon Euro’luk opsiyonu bulunan Noa Lang da Napoli’ye geri dönecek.
6
Transferi sonrasında formayı kapan ve kısa sürede katkı sağlayan Hollandalı yıldız Liverpool maçındaki kaza sonrasında eski performansına kavuşamadı.