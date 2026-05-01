        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor - 1 Mayıs hava durumu

        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı! Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin büyük bölümü yağışların etkisi altında. Akdeniz, Trakya ve Van ve Hakkari çevreleri dışında sağanak yağmur, yüksek kesimlerde de karla karışık yağmur etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz kendisini hissettirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 07:32 Güncelleme:
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, (Karaman dışında) İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve (Kilis dışında) Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 12°

        Ankara

        Yağmurlu 17°

        İzmir

        Parçalı Bulutlu 17°

        Antalya

        Parçalı Bulutlu 21°

        Trabzon

        Yağmurlu 14°

        Bursa

        Yağmurlu 12°

        Adana

        Kısmen Güneşli 27°

        Diyarbakır

        Sağanak Yağış 24°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 24°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 18°

        Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde hissedilir derecede (6-10 derece) azalması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        Sel sonrası kaybolan Mehmet'in cansız bedeni bulundu

        Gaziantep'te, önceki gün etkili olan ve sele neden olan sağanak sonrası kaybolan Mehmet Oğlakçı'nın (34), dere kenarında cansız bedeni bulundu. (DHA)

