Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik: Silah bırakma olursa yasal süreç hızlanacak

        Terörsüz Türkiye sürecinde gözler atılacak yasal adımlarda. Bunun için terör örgütünün silah bıraktığının teyit ve tespit edilmesi bekleniyor. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre AK Parti ve DEM parti arasında yapılan görüşmelerde bazı mesajlar iletildi. Mayıs ayında silah bırakmaya dair adımlar atılması bekleniyor. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 20:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında terörsüz Türkiye sürecine dair “Bu yolda menzile varana kadar sabırla kararlılıkla devam edeceğiz” mesajı verdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da aynı gün içinde sürecin iyiye gittiğini vurguladı.

        "SİLAH BIRAKMANIN TESPİTİ HALİNDE YASAL SÜREÇ HIZLANIR"

        Yasal düzenlemeler için Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun raporunda da yer aldığı gibi örgütün silah bıraktığının tespiti bekleniyor. AK Parti kurmayları bu konuda parti içinde herhangi bir ayrışma olmadığını belirtti. Kurmaylar, İran’da yaşanan gelişmelerin sahaya etki ettiği ve bu nedenle silahsızlanmada beklenen ivmenin yakalanamadığını kaydetti.

        REKLAM

        AK PARTİ VE DEM PARTİ ARASINDA GÖRÜŞME TRAFİĞİ

        Sahadaki gelişmeleri yakından takip edilirken süreç kapsamında AK Parti’nin yaklaşık 2 hafta önce Dem Parti ile bazı temaslarda bulunduğu öğrenildi. DEM Parti eş genel başkanları ve parti sözcüsüyle bir araya gelindi. Görüşmelerde sorunun özünün silah bırakma olduğu ve meselenin saptırılmaması gerektiği yönünde mesajlar iletildi. Bu temaslara paralel olarak sahadaki aktörler üzerinden örgüte yönelik baskının artırıldığı belirtiliyor.

        “SİLAH BIRAKILIRSA 15 TEMMUZ’DAN ÖNCE YASA GELEBİLİR”

        AK Parti kurmayları mayıs ayında sonuç alınabileceğini işaret etti. AK Parti’nin yasal düzenleme taslağı hazır. Milliyetçi Hareket Partisi ile de ortak bir taslak üzerinde çalışılıyor. Kurmaylar, “yasanın Meclis’ten geçmesi 2-3 saati alır. Silahsızlanmayı görürsek yasayı 15 Temmuz’dan önce meclis yaz arası vermeden önce getiririz” ifadelerini kullandı.

        #Terörsüz Türkiye
        #terör silah bırakma
        #haberler
