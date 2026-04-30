        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçinin, emekçinin, çalışanların aleyhine hiçbir adım atmayız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşçinin, emekçinin, çalışanların aleyhine hiçbir adım atmayız

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz işçinin, emekçinin, çalışanların aleyhine hiçbir adım atmayız. Fabrikada üreten, tarlada çalışan, atölyede emek veren, ofiste alın teri döken her bir kardeşimin emeği bu ülkenin yükselişinin temelidir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 18:22 Güncelleme:
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nedeniyle işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti. Kabulde ayrıca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı.

        'DAİMA İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLDUK'

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü şimdiden tebrik ediyorum. Hayata işçi ünvanı ile başlamış bir kardeşinizim. 1 Mayıs'ı aynı zamanda kendi bayramım olarak gördüğümü özellikle ifade etmek istiyorum. Gerek şahsımın gerekse hükümetimizin emeğe ve emeğin hak ettiği karşılığı almasına verdiği önemi en iyi sizler biliyorsunuz. 23 yılı geride bırakan iktidarlarımız boyunca daima işçi kardeşlerimizin ve onların temsilcilerinin yanında olduk. Yıllarca istismar edilen, yıllarca hükümetlerin göz ardı, kulak arkası ettiği hususları sizlerle el birliği, gönül birliği içinde hayata geçirdik. Sendikal hakları genişlettik, örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdık, toplu sözleşme sistemini güçlendirdik, çalışanlarımızın pazarlık gücünü artırdık, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki tarihi düzenlemeleri devreye aldık, kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık, kadınların, engellilerin ve diğer hassas kesimlerin çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini güçlendirdik. Tüm bunları yaparken hiçbir zaman tek taraflı hareket etmedik. Her zaman sizlerle, yani çalışanlarımızın temsilcileriyle istişare ettik. Sendikalarımızla, konfederasyonlarımızla, meslek kuruluşlarımızla birlikte yürüdük. Yine bu süreçte hangi sebeple olursa olsun işçi kardeşlerimizin hakkının yenilmesine rıza göstermedik. İşte en son bir firmadan alacaklarını tahsil edemedikleri için eylem yapan madenci kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesini sağladık" dedi.

        'İŞÇİLERİMİZİN HAKKININ YENİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYİZ'

        Erdoğan, "Şunu bugün bir kez daha altını çizerek dile getirmek istiyorum; biz işçinin, emekçinin, çalışanların aleyhine hiçbir adım atmayız. Çünkü bu ülkeyi gerçek anlamıyla vatan kılan sizin alın terinizdir. Fabrikada üreten, tarlada çalışan, atölyede emek veren, ofiste alın teri döken her bir kardeşimin emeği bu ülkenin yükselişinin temelidir. Siz ve sizin gibi emeği ile geçinen, ülkesi için, milleti için katma değer üreten işçilerimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz. Bizim vizyonumuz nettir; biz insanı merkeze alan, emeği yücelten, sosyal adaleti güçlendiren bir çalışma hayatının bu ülkede egemen olmasını arzu ediyoruz. Sendikalarımızı da bu önemli hedefe giden yolda yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. İnşallah hep birlikte birlik beraberlik içinde, dayanışma içinde ülkemizi kalkındırmaya, büyütmeye devam edeceğiz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Sizlerin ve tüm işçilerimizin, çalışanlarımızın '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.

        BAKAN IŞIKHAN: ŞENLİKLERLE KUTLAYACAKLAR

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise, sendikaların 1 Mayıs'ı Türkiye'nin farklı şehirlerinde kutlayacağını belirterek, "TÜRK-İŞ Edirne'de, HAK-İŞ Bursa'da, Memur-Sen Çorum'da, Türkiye Kamu Sen Çanakkale'de üyeleriyle bir araya gelerek '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü barış içerisinde şenliklerle, festivalle kutlayacaklardır. Tüm emekçilerimizin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

        Kabulde konuşan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci, 1 Mayıs'ta sendikalarının düzenleyecekleri etkinlikler hakkında bilgi verdi.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da kabulde konuşma yaparak, '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

