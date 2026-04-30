Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.403,07 %0,64
        DOLAR 45,1810 %0,13
        EURO 52,9873 %0,48
        GRAM ALTIN 6.699,99 %1,65
        FAİZ 41,22 %0,76
        GÜMÜŞ GRAM 105,96 %2,38
        BITCOIN 76.344,00 %0,91
        GBP/TRY 61,3245 %0,59
        EUR/USD 1,1723 %0,39
        BRENT 114,64 %-2,87
        ÇEYREK ALTIN 10.954,48 %1,65
        Borsada ilginç temerrüt alımı

        Borsada ilginç temerrüt alımı

        Borsa tarihinde bir ilk yaşandı. Savaş nedeniyle 2 aydır açığa satış, virman ve ödünç piyasası yasak olduğu halde Kontrolmatik hisselerinde açığa satış işleminin yerine getirilememesi nedeniyle yapılan 'temerrüt alışı' açıklandı. Yatırımcılar 'temerrüt' alımının ancak açığa satış işleminde olabileceğini belirterek bu işlem için açıklama bekliyor. Aynı zamanda yatırımcılar hisse fiyatının 15.87 liradan 9.48 liraya kadar inmesini bu işleme bağlıyor ve mağdur olduklarını belirtiyor. Kontrolmatik hisselerinde yapılan işlemde hisse adedi 48 milyon 336 bin 790. Yapılan alımın tutarı 536 milyon lira.

        Giriş: 30 Nisan 2026 - 17:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa tarihinde bir ilk

        Borsada savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana açığa satış, yani elinde hisse olmadan hisse satışı yasak. Ancak bugün Borsa İstanbul'dan bir açıklama yapıldı. Açıklamaya göre Kontrolmatik hisselerinde elinde hissesi olan yatırımcılara yapılacak temerrüt alışı için duyuru yapıldı. Yapılan ilk açıklamada miktar belirtilmedi.

        Önce bir temerrüt alışının neden yapıldığını açıklayalım. Borsada açığa satış işlemi yapıldığında 2 gün içinde borsa tarafından elinde olmayan hisseyi satan kişi veya kurumdan hisselerin piyasadan satın alınarak yerine konulması isteniyor. Oysa 2 aydır borsada açığa satış işlemi yok. Peki bu açığa satış nasıl gerçekleşmiş olabilir? Uzmanlar yasak olmasına rağmen bu satışın limitsiz alım satım yetkisi olan borsadaki makinelerden veya uzaktan erişim makinesi ile yapılmış olacağını düşünüyorlar. Üçüncü olasılık yine yasak olan ancak yapılması da olası virmanlı satış yapılmış olması.

        AÇIĞA SATIŞ YASAĞI GETİREN DÜZENLEME:

        REKLAM

        YATIRIMCIYI MAĞDUR ETTİ

        Üstelik gün sonunda yapılan yani temerrüde konu olan hisse tutarı da az değil. Yapılan açıklamanın ardından gün sonunda 48 milyon 336 bin 790 hissenin alımı yapıldı. Yapılan alımın tutarı 536 milyon lira.

        Yatırımcılar hisse fiyatının 15,87 liradan 9,48 liraya kadar inmesini bu işleme bağlıyor. Yatırımcılar Borsa İstanbul'dan bir açıklama bekliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun da bu konuda nasıl bir önlem alacağı merak ediliyor. Diğer yandan diğer hisselerde aynı işlemin yapılıp yapılmadığı da merak ediliyor.

        İŞTE BORSA İSTANBUL'UN O AÇIKLAMASI:

        Takasbank Pay Piyasası'nda henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere KONTR.TE pay sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (30.04.2026) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili pay sırasına girebilirsiniz.

        Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Takas ve Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Esasları Prosedürü'nün kıymet temerrüdü başlıklı 65 inci maddesinde belirtildiği üzere, Takasbank tarafından teslimi gereken kıymetin Piyasa'dan kıymet temerrüdünü takip eden 2 iş günü içerisinde temin edilememesi durumunda, alacaklıya teslim edilemeyen kıymet miktarının bedeli ödenmektedir. Bunun yanı sıra ilgili Prosedür maddesinde ayrıca "temerrüdün oluştuğu günkü kıymet alacaklısı üye ile temerrüdün nakdi ödemeyle sonlandırılacağı gündeki kıymet alacaklısı üye, temerrüt ve takas kaynaklı kıymetler aynı gün netleştirmeye konu edildiğinden farklılaşabilir" hükmü yer almaktadır.

        Bu doğrultuda, ilgili kıymetin 2 iş günü içerisinde Piyasa'dan temin edilememesi ve olası bir nakdi uzlaşı sürecine gidilmesi durumunda yaşanabilecek takas süreçlerine ilişkin bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

        #Borsa İstanbul
        #açığa satış
        #Kontrolmatik
        #hisse
        #kazanç
