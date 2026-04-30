"İran anlaşma yapmak için can atıyor"
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a dair yaptığı açıklamada, "İran anlaşma yapmak için can atıyor. Size sadece bunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, İran donanmasını ve hava kuvvetlerini yok ettiklerini belirtti.
Giriş: 30 Nisan 2026 - 22:35
ABD Başkanı, Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
2025 haziranında İran'a yönelik düzenledikleri saldırıyı hatırlatan Trump, "Nükleer kapasitelerini yok etmiştik bu sebeple nükleer bombayı elde edemediler." diye konuştu.
FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun İran'ın 2026 Dünya Kupası'na katılacağına ilişkin açıklamasına değinen ABD Başkanı, "Eğer Gianni söylediyse, sorun yok." ifadesini kullandı.
Öte yandan, Trump, Almanya'da konuşlu ABD askerlerinin sayısını azaltabileceğini işaret ettiği açıklamasına dair sorulan soruya yanıt verirken, İtalya ve İspanya'dan da asker çekmeyi düşünebileceğini belirtti.
Trump, "İtalya bize hiç yardım etmedi. İspanya berbat." dedi.
*Fotoğraf: EPA/Aaron Schwartz, temsilidir
