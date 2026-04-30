Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe Beko: 86 - Zalgiris: 74 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko: 86 - Zalgiris: 74 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague play-off serisi 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk etti. Müsabakayı sarı-lacivertliler 86-74 kazandı ve seride durumu 2-0'a getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 23:12 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Final-Four kapısını araladı!

        Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) play-off serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i 86-74 mağlup etti.

        Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, seride durumu 2-0'a getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final oynamaya hak kazanacağı serinin üçüncü müsabakası, 6 Mayıs'ta Zalgiris'in ev sahipliğinde oynanacak.

        Karşılaşmanın başında iki takım da skor üretmek zorlandı. Tarık Biberovic ve Baldwin'in 3 sayılık basketleriyle oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, Wright ile pota altından skor üreten Zalgiris karşısında ilk periyodu 26-14 önde tamamladı.

        İki takımın da boyalı alan ile pota altını etkili kullandığı ikinci çeyrekte özellikle hücum ribauntlarında kurduğu üstünlükle farkı açan sarı-lacivertli takım, ilk yarıyı 51-33 üstün bitirdi.

        REKLAM

        Üçüncü periyotta sahneye çıkan Fransız oyuncusu Nando de Colo'nun üst üste kazandırdığı sayılarla farkı 23'e kadar çıkaran Fenerbahçe, son bölüme 66-47 önde girdi.

        Dördüncü çeyrekte toparlanan Zalgiris'in son bölümde farkı 9'a indirmesine rağmen sarı-lacivertli ekip, karşılaşmayı 86-74 kazanarak seride durumu 2-0'a getirdi.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ)

        Fenerbahçe Beko: Hall 3, Horton-Tucker 2, Tarık Biberovic 15, Melli 17, Birch 5, Silva 4, Baldwin 11, De Colo 16, Jantunen 13, Colson

        Zalgiris: Williams-Goss 7, Francisco 11, Wright 16, Butkevisius, Tubelis 16, Brazdeikis 2, Giedraitis 2, Lo 3, Sleva 3, Birutis 6, Ulanovas 8

        1. Periyot: 26-14

        Devre: 51-33

        3. Periyot: 66-47

