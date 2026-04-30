Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Mesud Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama | Dış Haberler

        Mesud Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Deniz ablukası adı altında yapılan şey, yalnızca bağımsızlığının bedelini ödeyen bir halka karşı sürdürülen askeri operasyonların devamıdır. Bu zalimane yaklaşımın devam etmesi tahammül edilemez." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 21:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin deniz ablukasının askeri operasyonların bir devamı olduğunu ve bu "zalimce yaklaşımın tahammül edilemez olduğunu" belirtti.

        Pezeşkiyan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Dünyanın İran'ın hoşgörüsüne ve barış yanlısı tutumuna tanıklık ettiğine işaret eden Pezeşkiyan, "Deniz ablukası adı altında yapılan şey, yalnızca bağımsızlığının bedelini ödeyen bir halka karşı sürdürülen askeri operasyonların devamıdır. Bu zalimane yaklaşımın devam etmesi tahammül edilemez." ifadelerini kullandı.

        On yıllardır ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar altındaki İran'ın, uluslararası ticaretinin yaklaşık yüzde 90'ınını deniz yoluyla gerçekleştirdiği biliniyor.

        Ekonomik zorluklar altındaki İran'da ABD-İsrail saldırıları sonrası bazı iş yerlerinin kapandığı, enflasyon ve işsizliğin arttığı belirtiliyor.

        ABD'nin deniz ablukası

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'taki ABD-İsrail saldırıları ardından, 2 Mart'ta, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmiş, bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

        *Fotoğraf: İran Lideri Basın Ofisi / Handout - AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi

        Global Sumud Filosu, Yunanistan yakınlarında İsrail savaş gemilerince abluka altına alındı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
