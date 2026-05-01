        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 31 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 06:17 Güncelleme:
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
        Kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ-İzmir istikametine ilerleyen yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        3 KİŞİ ÖLDÜ, 31 KİŞİ YARALANDI

        DHA'nın haberine göre, kazada Nezire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert hayatını kaybederken, 1'i ağır 31 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

        Ölenlerin cenazeleri ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 28 Nisan 2026 (Saldırganın Esas Hedefi Trump Mıydı?)

        Saldırganın esas hedefi Trump'mıydı? Bu saldırı için kim, ne diyor? İsrail bu işin neresinde? Fail, ABD yerleşik düzeni mi? Neden önce başkan değil yardımcısı? Kral Charles o ziyaretle ne amaçladı? İngiltere kralı neden ABD'de? İran'da çözüm bu görüşme sonrası mı? Türkiye-İngiltere bağı güçleniyor m...
        Döviz dönüşüm desteği süresi 3 ay uzatıldı
        Döviz dönüşüm desteği süresi 3 ay uzatıldı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
        "İran anlaşma yapmak için can atıyor"
        "İran anlaşma yapmak için can atıyor"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        Final-Four kapısını araladı!
        Final-Four kapısını araladı!
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        PFDK'dan Ederson kararı!
        PFDK'dan Ederson kararı!
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı