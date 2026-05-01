Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 31 kişi yaralandı
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 06:17
Kaza, saat 03.30 sıralarında Külefli Kavşağı'nda meydana geldi. Tekirdağ-İzmir istikametine ilerleyen yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ, 31 KİŞİ YARALANDI
DHA'nın haberine göre, kazada Nezire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert hayatını kaybederken, 1'i ağır 31 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Ölenlerin cenazeleri ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
