Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
Muğla'da, 53 yaşındaki Ecevit Cankurt, bir otelin önünde alacak meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada 25 yaşındaki Serap Yılmaz ile 32 yaşındaki Hatice Yeysikan'ı öldürüp kaçtı. Polisin takibi sırasında yakalanacağını anlayınca tabancayla kendisini göğsünden vuran Cankurt, kaldırıldığı hastanede öldü
Muğla'nın Ortaca ilçesinde acı olay, önceki gece saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak’taki bir otelin önünde meydana geldi.
ALACAK VERECEK MESELESİ İDDİASI
DHA'daki hebere göre Ecevit Cankurt (53) ile otel önünde bulunan Serap Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan (32) arasında iddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Öldürülen Serap Yılmaz, 25 yaşındaydı.
İKİ KADINA KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine Ecevit Cankurt, belinden çıkardığı tabancayla iki kadına ateş edip, kaçtı.Hatice Yeysikan, 32 yaşında yaşama veda etti.
GENÇ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Serap Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.İki kadını öldüren ve canına kıyan Ecevit Cankurt.
DİĞER YARALI DA KURTARILAMADI
Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Yeysikan da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
KENDİSİNİ VURAN KATİL ÖLDÜ
Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ecevit Cankurt polisin takibi sonucu kıstırıldığı yerde tabanca ile kendisini göğsünden vurdu. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Cankurt, bu sabah hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.