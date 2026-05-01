Muğla'nın Ortaca ilçesinde acı olay, önceki gece saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak’taki bir otelin önünde meydana geldi.

ALACAK VERECEK MESELESİ İDDİASI

DHA'daki hebere göre Ecevit Cankurt (53) ile otel önünde bulunan Serap Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan (32) arasında iddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

İKİ KADINA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine Ecevit Cankurt, belinden çıkardığı tabancayla iki kadına ateş edip, kaçtı.

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Serap Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

DİĞER YARALI DA KURTARILAMADI

Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Yeysikan da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KENDİSİNİ VURAN KATİL ÖLDÜ

Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ecevit Cankurt polisin takibi sonucu kıstırıldığı yerde tabanca ile kendisini göğsünden vurdu. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Cankurt, bu sabah hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.