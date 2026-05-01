        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var | Muğla haberleri | Son dakika haberleri

        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!

        Muğla'da, 53 yaşındaki Ecevit Cankurt, bir otelin önünde alacak meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada 25 yaşındaki Serap Yılmaz ile 32 yaşındaki Hatice Yeysikan'ı öldürüp kaçtı. Polisin takibi sırasında yakalanacağını anlayınca tabancayla kendisini göğsünden vuran Cankurt, kaldırıldığı hastanede öldü

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 08:31 Güncelleme:
        Muğla'nın Ortaca ilçesinde acı olay, önceki gece saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak’taki bir otelin önünde meydana geldi.

        ALACAK VERECEK MESELESİ İDDİASI

        DHA'daki hebere göre Ecevit Cankurt (53) ile otel önünde bulunan Serap Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan (32) arasında iddiaya göre, alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Öldürülen Serap Yılmaz, 25 yaşındaydı.

        İKİ KADINA KURŞUN YAĞDIRDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Ecevit Cankurt, belinden çıkardığı tabancayla iki kadına ateş edip, kaçtı.

        Hatice Yeysikan, 32 yaşında yaşama veda etti.

        GENÇ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Serap Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        İki kadını öldüren ve canına kıyan Ecevit Cankurt.

        DİĞER YARALI DA KURTARILAMADI

        Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Yeysikan da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        KENDİSİNİ VURAN KATİL ÖLDÜ

        Olayın ardından otomobille kaçan şüpheli Ecevit Cankurt polisin takibi sonucu kıstırıldığı yerde tabanca ile kendisini göğsünden vurdu. Kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Cankurt, bu sabah hayatını kaybetti.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Serap Paköz, tedavi sürecini paylaştı

        Meme kanseriyle mücadele eden sunucu Serap Paköz, tedavi sürecini anlattı. Kemoterapi ve immünoterapi gördüğü anları paylaşan Paköz, "Belki saçlarımız dökülüyor, belki vücudumuz yoruluyor ama içimizdeki ışık her zamankinden daha parlak" ifadelerini kullandı.

        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın"
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Döviz dönüşüm desteği süresi 3 ay uzatıldı
        PFDK'dan Ederson kararı!
        Borsa tarihinde bir ilk
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
        Final-Four kapısını araladı!