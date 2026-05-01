        Haberler Magazin Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

        Ünlülerden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları

        Ünlü isimler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 09:49 Güncelleme:
        1

        Erol Evgin: Sevgili dostlar, emeğiyle çalışan tüm vatandaşlarımızın 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.

        2

        Kerem Alışık: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Bereketi en bol yağmur alın teridir. Temiz ve terli alınları ile çorbasını kaynatan, aşına hiç acı tuz katmadan sıcak yürekleri ve namuslu elleriyle dünyayı omuzlarının üstünde taşıyan tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        3

        Kenan Doğulu: Sanattan hayata, üretimden geleceğe dokunan tüm ellerin; dünyayı güzelleştiren tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        4

        Çağla Şıkel: 1 Mayıs, emeğin ve dayanışmanın önemini hatırladığımız özel bir gün. Tüm emekçilere kutlu olsun.

        5

        Mustafa Sandal: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Tüm emekçi kardeşlerime selam olsun.

        6

        Türkan Şoray: Alınteri en kutsal değerdir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        7

        Bekir Aksoy: Emek ve dayanışma, birlik ve beraberlik, sevgi ve saygı, inanç ve adalet; ülkemizi birbirine bağlayan ve büyük bir inançla ülkemize ve toplumuna fayda sağlayan, sadece kendi çıkarını düşünmeden, adaletli ve doğru çalışan, ailesi için alın teri döken ve aynı zamanda emekçinin hakkının savunan, hakkını alabilmesi için emek harcayan bütün dostlar için bugün bayram olsun inşallah. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        8

        İbrahim Tatlıses: Emek, geleceğin en değerli mirasıdır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        9

        Perihan Savaş: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        10

        Esra Erol: Bugün hayatı omuzlayanların günü. Alın teriyle var olanların, emeğiyle dünyayı döndürenlerin günü. Emek veren, üreten, direnen herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        11

        Tuba Büyüküstün: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 30 Nisan 2026 (İsrail'den 22 Sumud Teknesine Müdahale)

        İsrail'den 22 Sumud teknesine müdahale. Gemilere lazer tutuldu, işaret fişekleri atıldı. Sumud Filosu İsrail ablukası altında. Sumud Filosu aktivisti Habertürk'te. İsrail'den Sumud'a hukuksuz müdahale. Küresel Sumud filosuna müdahale. İzmir'de zincirleme facia. Antalya Belediyesine operasyon. Cumhur...
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        "ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
