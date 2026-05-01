İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor, savaşın ABD'ye maliyeti 100 milyar dolar

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ABD'ye maliyetinin 100 milyar dolara ulaştığını ve ABD Savaş Bakanlığının (Pentagon) konuyla ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Pentagon'un savaşın maliyetinin 25 milyar dolar olduğuna dair açıklamasına değindi.

"ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın" Haberi Görüntüle

Pentagon’un açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunan Arakçi, "Pentagon yalan söylüyor. Netanyahu'nun kumarının Amerika'ya şimdiye kadar doğrudan maliyeti 100 milyar dolar, iddia edilenin dört katı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "önce Amerika" sloganına atıfta bulunan Arakçi, şunları kaydetti:

"ABD vergi mükellefleri için dolaylı maliyetler çok daha yüksek. Her Amerikan hanesi için aylık yük 500 dolar ve bu tutar hızla artıyor. Önce İsrail gelir; Amerika ise her zaman sonra."