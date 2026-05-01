        Haberler Dünya İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor, savaşın ABD'ye maliyeti 100 milyar dolar | Dış Haberler

        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor, savaşın ABD'ye maliyeti 100 milyar dolar

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pentagon'un ABD'ye İran ile olan savaşın maliyetinin 25 milyar dolar olduğunu açıklamasına tepki gösterdi. Arakçi, "Pentagon yalan söylüyor. Netanyahu'nun kumarının Amerika'ya şimdiye kadar doğrudan maliyeti 100 milyar dolar, iddia edilenin dört katı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 12:59 Güncelleme:
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ABD'ye maliyetinin 100 milyar dolara ulaştığını ve ABD Savaş Bakanlığının (Pentagon) konuyla ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

        Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, Pentagon'un savaşın maliyetinin 25 milyar dolar olduğuna dair açıklamasına değindi.

        "ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın"
        "ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın" Haberi Görüntüle

        Pentagon’un açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını savunan Arakçi, "Pentagon yalan söylüyor. Netanyahu'nun kumarının Amerika'ya şimdiye kadar doğrudan maliyeti 100 milyar dolar, iddia edilenin dört katı." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın "önce Amerika" sloganına atıfta bulunan Arakçi, şunları kaydetti:

        "ABD vergi mükellefleri için dolaylı maliyetler çok daha yüksek. Her Amerikan hanesi için aylık yük 500 dolar ve bu tutar hızla artıyor. Önce İsrail gelir; Amerika ise her zaman sonra."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 29 Nisan 2026 (Fenerbahçe'de Tedesco Sonrası İlk İdman)

        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu. Tedesco ilk açıklamasını yaptı. Fenerbahçe'de Tedesco sonrası ilk idman. Zeki Murat Göle yönetiminde ilk idman. Okan Buruk tarih yazmaya devam ediyor. Tecrübeli çalıştırıcı 200 maça çıkarak tarihe geçti. Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti. Temsilcimiz Play-off ilk...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Psikolog cinayetinde flaş gelişme... "Saldırı ani değil planlı"
        Psikolog cinayetinde flaş gelişme... "Saldırı ani değil planlı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        'Evlat edinme' açıklaması
        'Evlat edinme' açıklaması
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!