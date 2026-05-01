        Haberler Magazin Ünlü şarkıcı Tülay Özer'den acı haber: Zerrin Özer'in ablasıydı - Magazin haberleri

        Şarkıcı Tülay Özer hayatını kaybetti

        1970'li yıllara damga vuran şarkıcı Tülay Özer, hayata veda etti. Aynı zamanda Zerrin Özer'in ablası olan sanatçı, 'Büklüm Büklüm' ve 'İkimiz Bir Fidanız' gibi şarkılarıyla tanınmıştı

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 10:48 Güncelleme:
        Müzik dünyasının acı kaybı

        Müzisyen Tülay Özer'den acı haber geldi. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Özer, 79 yaşında hayata veda etti. Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören Özer'in vefatını müzik yapımcısı Hakan Eren duyurdu.

        Hakan Eren, "Sabah kötü haber almak... Canım Tülay Özer ablamı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Ne çok konser yaptık, ne anılarımız geride kaldı" ifadelerini kullandı.

        Aynı zamanda Zerrin Özer'in ablası olan sanatçı, 'Büklüm Büklüm', 'İkimiz Bir Fidanız', 'Kalbime Sana Vermiştim', 'Niye Çattın Kaşlarını' gibi şimdi bile hâlâ dinlenen şarkıları ilk seslendiren isimdi.

        TÜLAY ÖZER HAKKINDA

        Tülay Özer, Nilgün, Songül ve Zerrin Özer adında dört kız kardeşin en büyüğü olarak Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde dünyaya geldi. Asıl mesleği muhasebecilik olan sanatçı profesyonel müzik kariyerine 1972 yılında başladı. İlk 45'liğini 1974'te Gel Artık - Niye Çattın Kaşlarını ismiyle çıkardı. 1975 yılı sanatçının çıkış yılı oldu ve aynı yılın başında Kent Plak etiketiyle yayınlanan "İkimiz Bir Fidanız - Son Ümit" 45'liği ile hızlı çıkış yaptı.

        İlk kez sahne aldığı İzmir Fuarı'nda bu başarısı karşılığında Altın Plak Ödülü aldı. "Deli Etme Beni Aşk - Neden Ayrıldık" 45'liği ile 1976 yılına da damgasını vuran Tülay Özer, ağırlıklı olarak Hakkı Bulut ve Bora Ayanoğlu gibi bestecilerin Esin Engin aranjeli olan bu çizgideki şarkıları yeniden yorumladı. 1978'in sonunda, bu kez bir Sezen Aksu bestesi olan "Büklüm Büklüm" teklisini 45'lik yaparak plak listelerinin zirvesine kuruldu. 1980'li yıllara girildiğinde Tülay'ın şöhreti artık eski ihtişamını yitirirken, kız kardeşi Zerrin Özer müzik kariyerinde hızlı bir yükselişe geçiyordu.

        Kız kardeşinin müzik piyasasına atılması için her türlü desteği veren abla Tülay Özer, kardeşi ile bir rekabete girmediği gibi bu desteğini sürdürdü. Evlenen ve 1985 yılında Hakan adlı bir erkek çocuk annesi olan sanatçının, 80'lerin sonları ve 90'lar da yaptığı birkaç albüm çalışması daha oldu ancak ses getirmedi. Son çalışması, 2010 yılında kız kardeşi Zerrin Özer'in süpervizörlüğünde gerçekleştirilen Her Devrin Devleri adlı pop türündeki tribute albümde Kıraç ile gerçekleştirdikleri düette söylediği "Kolay Vazgeçmeyi Öğrendim" adlı parça oldu.

