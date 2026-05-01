Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Evini ilaçlatan ailenin 2 yaşındaki çocuğu ölümden döndü - Haberler

        Evini ilaçlatan ailenin 2 yaşındaki çocuğu ölümden döndü

        Konya'da tahta kurusundan dolayı evini ilaçlatan vatandaşın 2 yaşındaki çocuğu zehirlenerek hastanelik oldu. İlaçlama işleminde alüminyum fosfit kullanıldığını öğrenen baba şikayetçi oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 10:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü

        Olay, 7 Nisan Salı günü merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi Tevazu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, dairede yaşayan Ertuğrul Öksüz tahta kurularının çocuğunu, eşini ve kendisini ısırmasının ardından böceklere karşı internet üzerinden evini ilaçlama yaptırmak için bir firmayla anlaştı.

        Evde ilaçlama için alüminyum fosfit kullanan ilaçlama firması çalışanları 16 saat sonra eve girilebileceğini belirterek ayrıldı. Ertuğrul Öksüz ve ailesi ilaçlamadan yaklaşık 32 saat sonra eve girdi ve temizlik işlemlerinin ardından yattı. Sabah saatlerinde çocuk ve annesinin kusması üzerine aile hastaneye giderken, 2 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı. Ertuğrul Öksüz savcılığa giderek şikayetçi oldu.

        REKLAM

        EVİNİ İNTERNETTEN BULDUĞU BİR FİRMAYA İLAÇLATTI

        Tahta kuruları için internet üzerinden bulduğu bir firmaya evini ilaçlatan Ertuğrul Öksüz, "Leyla'yı tahta kuruları ısırdı, sonra eşimi ısırdı, sonra beni ısırdı. Ben de internetten araştırarak bu şirketi buldum. Bayağı ünlü olduklarını okudum internette. Kesin çözüm sunduklarını söylediler tahta kuruları hakkında. Bizler de onlara inanarak, önce iş yerlerini giderek, görerek bu işlemi gerçekleştirdim. Ücret konusunda 5 bin liraya anlaştık kendileriyle ve ücretin ödemesini sağladık. Daha sonrasında tahta kurularını komple bitirdiler, aileyi de komple bitirme yolunda bir adım atmaya çalıştılar. Çok şükür sabah erken müdahalem ile bu konu Allah'ın izniyle gerçekleşmedi çok şükür" dedi.

        ORGANO FOSFATTAN ZEHİRLENDİLER

        Ertuğrul Öksüz, "Geçtiğimiz 7 Nisan Salı günü akşam saatlerinde evi ilaçlama işlemi gerçekleştirdi. Daha sonrasında şahıslar bir gün sonra veya 16 saat sonra eve girebileceğimizi söylediler bizlere. Biz de çarşamba akşamı saat 22.00 sıralarında evi havalandırıp temizledikten sonra çocuğum ve eşimle beraber eve girdik. Perşembe sabahı kızım Leyla aşırı bir şekilde kusmaya başladı. Eşim de aynı şekilde kustuğunu ve göremediğini söyledi. Bunun üzerine hemen Beyhekim Devlet Hastanesi'ne geçtik. Orada direkt Leyla'nın hayati tehlikesinin olduğunu söylediler ve hastanede organo fosfattan dolayı zehirlendiğini dile getirdiler. Daha sonrasında ambulansla şehir hastanesine kızımın sevki yapıldı. Kızımın 5 gün kadar bir yoğun bakımda yatış süreci gerçekleşti. Bu süreçte sorduğumuz zaman bizlere Leyla'nın organo fosfattan dolayı zehirlendiğini, kan değerlerinin yüksek olduğu için bu şekilde yatacağını söylediler.

        REKLAM

        Şahıslar alüminyum fosfat kullandıklarını bize söylemediler. Zaten evlerde, dairelerde kullanılması yasak olan bir ilacı kullanmışlar. Hatta o gün ben onlarla beraber ev ilaçlamasında da girmiştim. Özellikle kendi cebinden saklayarak çıkardığı gri uzun ince bir kutu vardı, bu kutu içerisindeki ilacı çıkararak koydu odalara. Leyla'nın odasına 7-8 tablet koydu, yatak odasına da aynı şekilde 7-8 adet koydu. Bunların ne olduğunu söylediğimde ‘önemli bir şey değil, yarım saat ile 45 dakika sonra patlar ve temizlik yaparken bunları mutlaka elektrik süpürgesiyle çekin' dediler. Temizlik yapmam gerektiğini söylediler" ifadelerini kullandı.

        "LEYLA'NIN TEK BAŞINA YOĞUN BAKIMDA YATTIĞI İÇİN KORKULARI VAR"

        Kızının yoğun bakımda 5 gün yattıktan sonra 2 gün de serviste yattığını söyleyen Öksüz, "Şu an pedagoglarla görüşmelerimiz devam ediyor. Leyla'nın psikolojik olarak artık tek başına yoğun bakımda yattığı için korkuları var. İlaçlama şirketlerinin denetimlerinin sıklaşmasını talep ediyorum. Çünkü bugün Leyla kurtuldu, erken müdahale ettik. Fakat başka bir ailenin başına gelmemesi için ilaçlama şirketlerinin evde alüminyum fosfit kullanması veya buna benzer diğer ilaçların kullanması kesin şekilde yasak. Fakat el altından tedarik etmelerine izin verenlerin komple çok sağlam bir denetime ihtiyacı var. İstanbul'da gurbetçi ailemizin otelde vefat ettiğinde kullandıkları ilacın da alüminyum fosfit olduğu tespit edilmiş. Yani orada kullanılan ilaç bizim evde kullanılan ilaçlarla tamamen aynı. Konya'daki vefat eden ailemizin çocuğu da aynı ilaçla zehirlenmiş" şeklinde konuştu.

        "7-8 ADET ALÜMİNYUM FOSFİTİN TABLETLERİ BULUNDU"

        Olayla ilgili gerekli şikayetlerini yaptıklarını anlatan Öksüz, "Şikayetçi olduk. Olay yeri inceleme ekipleri, savcılık talimatıyla evden bu alüminyum fosfitten kalıntı olan külleri gri şeklinde bir kül bırakıyor. İncelemeleri yaptılar, numuneleri her odadan aldılar. Yani hem Leyla'nın odasında hem yatak odasında toplamda 7-8 adet alüminyum fosfitin tabletleri bulundu. Gerekli cezayı almaları için var gücümle savaşacağım" diye konuştu.

