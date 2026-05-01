        Haberler Kültür-Sanat Şeytan Marka Giyer sinemada, Kenan Doğulu sahnede... İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Şeytan Marka Giyer sinemada, Kenan Doğulu sahnede... İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta sinemada Bir Adam Yaratmak ve Şeytan Marka Giyer 2 öne çıkarken, Şehzade: Büyük Şenlik ve Ağzımdan Kaçtı dikkat çekiyor. Sahnede Çok Tatlı Bi Hikaye Ama Finalde Üzüyor Az Biraz ve Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin, müzikte Kenan Doğulu, sergide ise Islık Çalan Hafıza sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 10:24 Güncelleme:
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında dramdan animasyona, komediden aile yapımlarına uzanan geniş bir seçki sinemaseverleri bekliyor.

        Moda dünyasının efsanevi hikâyesi Şeytan Marka Giyer, ikinci filmiyle kaldığı yerden devam ediyor. Filmde Miranda Priestly, dergi yayıncılığının gerilemesiyle kariyerinde zor bir döneme girerken, eski asistanı Emily Charlton güçlü bir rakip olarak karşısına çıkıyor.

        Şehzade: Büyük Şenlik, saraydan gizlice ayrılan bir şehzadenin, kardeşinin sünnet şenlikleri sırasında kimliğini gizleyerek katıldığı bir gösteri grubunda İtalyan bir prensesle yollarının kesişmesini ve beraber atıldıkları serüveni konu alıyor.

        Necip Fazıl Kısakürek’in aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanan Bir Adam Yaratmak filminde, bir tiyatro yazarının geçirdiği büyük ruh çilesi, yazarın yarattığı eser ve kendi hayatı arasında kurduğu çelişkili ilişki ele alınıyor.

        Yönetmenliğini Murat Çeri’nin üstlendiği filmde, oyuncu Engin Altan Düzyatan Hüsrev karakterini canlandırıyor. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca İsmail Hakkı, Deniz Barut, Hakan Meriçler, Gülper Özdemir, Altan Erkekli ve Serpil Tamur yer alıyor.

        Ağzımdan Kaçtı filmi, 14 yaşında Tourette sendromu tanısı almış olan John Davidson’ın, çocukluğundan itibaren bu durumun beraberinde getirdiği sosyal dışlanma ve zorluklarla mücadelesini anlatıyor.

        TİYATRO

        Alper Kul’un yazıp yönettiği Çok Tatlı Bi Hikaye Ama Finalde Üzüyor Az Biraz, İsmail’in 45 yaşında, evli ve çocuklu olarak ‘her şey yolunda’ görünen hayatı üzerinden ilişkiler, alışkanlıklar ve erkek-kadın dünyasına dair gündelik ama derin bir hikâye anlatıyor. Oyun 5 Mayıs’ta ParibuArt’ta sahneleniyor.

        Evrim Yağbasan’ın kaleme aldığı ‘Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin’, trajikomik bir aile hesaplaşmasını sahneye taşırken; bastırılmış duygular, yüzleşmeler, çok kahkaha ve beklenmedik sürprizlerin iç içe geçtiği çarpıcı bir oyun olarak seyirci karşısına çıkıyor. Devin Özgür Çınar, Fatih Özkan, Hasibe Eren, Sacide Taşaner, Süleyman Kara ve Ümit Beste Kargın’ın rol aldığı oyun 6 Mayıs’ta Maximum Uniq Box sahnesinde izlenebilir.

        KONSER

        Türk pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu, 2 – 3 Mayıs’ta, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda sevilen şarkılarını bu kez senfonik bir yorumla sahneye taşıyor.

        Kolektif İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Balkan Wedding Party, 5 Mayıs'ta Babylon sahnesinde!

        SERGİ

        Islık Çalan Hafıza sergisi Akram Zaatari, Hilal Can ve Michael Rakowitz’in eserlerini müze koleksiyonundan parçalarla bir araya getiriyor. Tiyatro ve gösteri tarihinden Osmanlı Dönemi arkeolojik kazılarına, Mezopotamya’ya uzanan bir anlatı sunan sergi 7 Haziran’a kadar Yapı Kredi Müzesi’nde görülebilir.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer’e değerlendirdi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye 11. Uluslararası Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Müslümanlar olarak zorlu ve sancılı bir dönemden geçiyoruz. Filistin'den Lübnan'a Somali'den Yemen'e başımızı nereye çevirsek ...
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        "ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın"
        "ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın"
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!