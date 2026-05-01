Konaklama vergisi düşürüldü
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla konaklama vergisi oranı, yıl sonuna kadar yüzde 2'den yüzde 1'e indirildi
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 09:37
Konaklama vergisi yıl sonuna kadar yüzde 2'den yüzde 1'e düşürüldü.
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 34'üncü maddesinin 5'inci fıkrasında belirtilen vergi oranının yeniden belirlenmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi, 31 Aralık 2026'ya kadar yüzde 1 olacak.
