Uyuyan da var, ağlayan da! “Böyle iş mi olur?” dedirten dünyanın en ilginç meslekleri
Kimi sırada bekleyerek, kimi koku test ederek, kimi ise sadece uyuyarak para kazanıyor… Alıştığımız meslek tanımlarını altüst eden bu işler ''Gerçekten böyle bir iş var mı?'' dedirtiyor. İşte dünyanın en ilginç meslekleri…
Meslek denince çoğumuzun aklına doktorluk, mühendislik ya da öğretmenlik gibi klasik seçenekler geliyor. Ancak dünyanın dört bir yanında, günlük hayatın görünmeyen boşluklarını dolduran öyle sıra dışı işler var ki, ilk duyduğunuzda gerçekliğinden şüphe edebilirsiniz. Kimi insanların konforunu artırmak, kimi markaların rekabette öne çıkmasını sağlamak için ortaya çıkan bu meslekler, modern dünyanın ne kadar yaratıcı ve zaman zaman tuhaf olabildiğini gözler önüne seriyor. İşte profesyonel uykuculuktan, sıra bekleyiciliğine kadar dünyanın en tuhaf meslekleri...
SEKSÖRLÜK
Büyük çiftliklerde çalışan bu uzmanlar, yumurtadan yeni çıkmış civcivlerin dişi mi yoksa erkek mi olduğunu çok kısa sürede ayırt edebiliyor. Yüksek dikkat ve eğitim gerektiren bu iş, düşündüğünüzden daha kritik.
PROFESYONEL SIRA BEKLEYİCİ
Yoğun şehir hayatında zaman altın değerinde. Uzun kuyrukların oluştuğu etkinlikler ya da resmi işlemler için bazı kişiler, başkalarının yerine saatlerce sırada bekleyerek para kazanıyor. Zamanı olan kazanıyor, olmayan ise satın alıyor.
YILAN SAĞICISI
Zehirli yılanlardan kontrollü bir şekilde zehir alma işlemini gerçekleştiren bu kişiler, tıp ve ilaç sektörüne hammadde sağlıyor. Oldukça riskli ama bir o kadar da kritik bir meslek.
YATAK TEST EDİCİSİ
Oteller ve yatak markaları için çalışan bu kişiler, yatakların konfor, ergonomi ve kalite seviyesini deneyimleyerek raporluyor. Kulağa rüya gibi gelse de bu iş; dikkat, analiz yeteneği ve disiplin gerektiriyor.
PROFESYONEL YAS TUTUCU
Bazı kültürlerde cenazelerde duygusal atmosferi güçlendirmek için ücretli olarak ağlayan insanlar bulunuyor. Özellikle Asya’nın bazı bölgelerinde hâlâ sürdürülen bir gelenek.
GOLF TOPU DALGICI
Golf sahalarındaki su engellerine düşen topları dalış yaparak toplayan bu kişiler, çıkardıkları topları temizleyip yeniden satışa sunarak gelir elde ediyor. Fiziksel dayanıklılık ve dikkat gerektiren bu iş, su altında gerçekleştirilen niş bir geri kazanım faaliyeti.
OKÜLARİST
Çoğu kişinin bilmediği bu meslek yapay göz yapan kişileri kapsıyor. Hastalık, kaza veya doğuştan gelen nedenlerle gözünü kaybetmiş kişiler için kişiye özel, yapay protez göz tasarlayan, üreten ve uygulayan kişilere okülarist deniyor. Bu uzmanlar, protezin diğer gözle renk, boyut ve şekil olarak birebir uyumlu olmasını sağlayarak estetik ve fonksiyonel iyileştirme sağlıyor.
SU KAYDIRAĞI TESTÇİSİ
Eğlence parklarında yer alan su kaydıraklarının güvenliğini ve eğlence seviyesini test eden kişiler, hem risk alıyor hem de deneyimlerini raporluyor. Yani bu işte hem adrenalin hem de sorumluluk bir arada.
ADA GÖZLEMCİSİ
Bu kişiler, belirli bir süre boyunca ıssız bir adada yaşayarak çevreyi, yaban hayatını, hava koşullarını veya belirli yapıları sistemli şekilde gözlemleyen; elde ettiği verileri kaydeder ve raporlar. Bu meslek, doğa ile iç içe ama bir o kadar da yalnız bir deneyim sunuyor. Bu nedenle yüksek psikolojik dayanıklılık ve teknik beceri gerekiyor.
UYKU DENEKLERİ
Bazı araştırma merkezleri, uyku düzeni ve beyin aktivitelerini incelemek için insanlara para ödeyerek uyumalarını istiyor. Kulağa hayal gibi geliyor ama bilim dünyası için oldukça ciddi bir iş.
ETİK HACKER
Kurumların bilgi sistemlerindeki güvenlik açıklarını tespit etmek amacıyla, tamamen izinli ve yasal çerçevede sızma testleri gerçekleştiren siber güvenlik uzmanlarıdır. Amaçları sistemi ‘’kırmak’’ değil, zafiyetleri ortaya çıkararak olası saldırılara karşı önlem alınmasını sağlamaktır. Bu nedenle hem teknik bilgi hem de yüksek etik sorumluluk gerektiren bir alandır.
PROFESYONEL SARILMA TERAPİSTİ
Fiziksel temasın vücutta salgıladığı oksitosin etkisinden yararlanarak; stres, kaygı ve yalnızlık hisseden bireylere güvenli bir ortamda ‘’temas terapisi’’ sunuyor. Bu meslek, tamamen platonik, profesyonel ve önceden belirlenmiş katı etik kurallar çerçevesinde icra ediliyor.
KOKU UZMANI
Parfüm ve kozmetik sektöründe çalışan koku uzmanları, kokuları analiz eden, yeni koku formülleri geliştiren ve ürünlerin kalıcılık ile etki performansını değerlendiriyor.
ŞANS KURABİYESİ YAZARLIĞI
Şans kurabiyelerinin içine yerleştirilen kısa ve dikkat çekici mesajları yazan bu kişiler, yaratıcı ve etkileyici cümleleri sınırlı bir alana sığdırmakla görevli. Mizahi, motive edici veya düşündürücü ifadeler üreten bu iş, yaratıcılık ve dil becerisi gerektiriyor.