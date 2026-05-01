        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu | Son dakika haberleri

        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!

        İstanbul merkezli 3 ilde, 'Cehennem Necati' adıyla tanınan 53 yaşındaki Coşkun Necati Arabacı liderliğindeki uluslararası uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı organize suç örgütü üyelerine operasyon düzenlendi. 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, 780 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 08:53 Güncelleme:
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, liderliğini 'Cehennem Necati' adıyla tanınan Coşkun Necati Arabacı’nın (53) yaptığı organize suç örgütüne yönelik önemli bilgilere ulaşıldı.

        3 ÜLKEDE ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCULARLA BAĞLANTI

        Kriptolu haberleşme programı verilerinin incelenmesinde, Almanya’da ele geçirilen 100 kilogram esrar, Brezilya’da 890 kilogram kokain ve İspanya’da ele geçirilen 84 kilo 400 gram esrarın örgütle bağlantılı olduğu belirlendi.

        "İŞKENCE VE KASTEN ÖLDÜRME"

        Yapılan incelemelerde, örgütün silahlı bir yapıya sahip olduğu, uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan anlaşmazlıklarda işkence ve kasten öldürme gibi suçlara karıştığı, ayrıca örgüte menfaat sağlamak amacıyla düzenli para toplandığı ve bu gelirlerin suç faaliyetlerinde kullanıldığı belirlendi.

        MAL VARLIĞI: 780 MİLYON TL

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul merkez olarak üzere İzmir ve Tunceli’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı, 22 taşınmaz, 7 motorlu araç ile 8 şirket ve ortaklık payı olmak üzere toplam 780 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

        ALMANYA'DA 'HELLS ANGELS'A 1200 POLİSLE OPERASYON

        Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 'Hells Angels' motosiklet çetesine bin 200 polisin katıldığı operasyon düzenlendi. İzmir'de tutuklu bulunan Necati Arabacı'nın çetenin ele başı olduğu ileri sürülüyor.

