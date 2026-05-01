        Haberler Dünya NYT: Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı intihar notu kamuoyundan saklandı | Dış Haberler

        NYT: Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı intihar notu kamuoyundan saklandı

        New York Times'ın haberine göre, ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Epstein'in, ölmeden bir süre önce yazdığı ve "intihar notu" olduğu düşünülen yazı kamuoyundan saklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 11:59
        ABD'de kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in, ölmeden birkaç hafta önce yazdığı ve "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek yazının kamuoyundan saklandığı bildirildi.

        New York Times'ın (NYT) haberine göre, Epstein'in hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, Epstein'in hücresinde ölü bulunmasından birkaç hafta önceki intihar girişiminin ardından bir not buldu.

        Not, federal yargıç tarafından Tartaglione'nin kendi ceza davasının bir parçası olarak mühürlendi ve o zamandan bu yana New York'taki bir adliyede gizli kaldı.

        NYT, Tartaglione'nin üzerinde "veda zamanı" yazdığını belirttiği ve bu yüzden "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek notun gizliliğinin kaldırılması için yargıca başvurdu.

        Epstein'in "aylarca soruşturulduğu ancak hakkında hiçbir şey bulunmadığını" yazdığı notun devamında "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda zamanı." şeklinde ifadeleri yer alıyor.

