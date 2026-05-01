        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Gaziantep FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

        Beşiktaş Avrupa aşkına! İşte Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak 4. sıradaki yerini sağlamlaştırmak ve Avrupa kontenjanında yer almak istiyor...

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 09:45 Güncelleme:
        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Buğra Taşkınsoy yönetecek.

        Ligde çıktığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgiyle 56 puan toplayan Beşiktaş, haftaya 4. sırada girdi.

        Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, bir maçta da berabere kaldı.

        Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.

        ERSİN VE MURILLO DÖNÜYOR

        Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo, Gaziantep FK müsabakasıyla formasına yeniden kavuşacak.

        Fatih Karagümrük maçında sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyen iki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yeniden ilk 11'de yer alacak.

        BEŞİKTAŞ'TA 2 EKSİK

        Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçında iki oyuncu formasından uzak kalacak.

        Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz, mücadelede forma giyemeyecek.

        2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

        Siyah-beyazlılarda Gaziantep FK maçı öncesinde iki oyuncu ceza sınırında yer alıyor.

        Emmanuel Agbadou ve Salih Uçan, söz konusu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde cezalı olacak.

        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

        Ersin, Taylan, Uduokhai, Djalo, Yasin, Asllani, Rashica, Salih, Olaitan, Jota Silva, Mustafa.

