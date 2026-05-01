        Haberler Dünya Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti: ABD askerlerini çekecek mi? | Dış Haberler

        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti: ABD askerlerini çekecek mi?

        ABD Başkanı Trump, Almanya'daki ABD askerini çekmeyi değerlendirmesine ilişkin bir soruya yanıt verirken, İspanya ve İtalya'yı da işaret etti. Trump, "Muhtemelen; olabilir. Neden yapmayayım ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı ve İspanya ise berbat davrandı" yorumunu yaptı

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 08:21 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın ardından İspanya ve İtalya'daki Amerikan askerlerini de geri çekmeyi değerlendirebileceğini belirtti.

        Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından İran gündemine ilişkin başlıkları değerlendirdi.

        Trump, Almanya'daki ABD askerini çekmeyi değerlendirmesine ilişkin bir soruya yanıt verirken, İspanya ve İtalya için de benzer bir durumun oluşabileceğini belirtti.

        NATO'nun İran konusunda ABD'ye hiç destek olmadığını savunan ABD Başkanı, söz konusu iki ülkeden ABD askerlerini çekme hususunda, "Muhtemelen; olabilir. Neden yapmayayım ki? İtalya bize hiç yardımcı olmadı ve İspanya ise berbat davrandı." yorumunu yaptı.

        ABD'nin Ukrayna için Avrupa ülkelerine ciddi destek verdiğini, ancak benzer bir yardımı İran konusunda göremediklerini savunan Trump, "Onlara ihtiyacımız olduğunda orada değillerdi. Bunu unutmamalıyız." şeklinde konuştu.

        Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya 350 milyar dolar verdiğini ve bunun "delilik" olduğunu savunan Trump, "Savaşın uzamasının nedenlerinden biri de buydu." dedi.

        Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik eleştirilerini tekrarlayan Trump, Merz'in "İran'ın nükleer silaha sahip olma ihtimalinden rahatsız olmadığını" savundu.

        Merz için, "Kendisi berbat bir iş çıkarıyor. Göçmenlik sorunları var, enerji sorunları var, her türlü sorunu var. Ukrayna konusunda büyük bir sorunu var çünkü o karmaşanın içindeydiler." değerlendirmesini yapan Trump, Almanya'nın İran yerine Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine odaklanması gerektiğini ifade etti.

