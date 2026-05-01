Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Ummuhan Korkut yemek yapmadı diye döverek öldürmüştü katil kocanın cezası açıklandı | Son dakika haberleri

        Yemek yapmadığı için eşini öldüren katilin cezası belli oldu!

        Muğla'da, iki çocuk annesi olan eşi, 25 yaşındaki Ummuhan Korkut'u darp ederek ölümüne neden olan 34 yaşındaki Yunus Korkut'un yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığa, 'eşe karşı kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan indirim uygulamaksızın 14 yıl hapis cezası verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 07:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 22 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandıran 2 çocuk annesi Ummuhan Korkut (25) cinayeti davasında karar celsesi görüldü.

        3. DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

        Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3. duruşmada, eşini darp ederek hayatını kaybetmesine neden olan tutuklu sanık Yunus Korkut'un cezası belli oldu.

        Ummuhan Korkut'u döverek öldüren Yunus Korkut.
        14 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

        Mahkeme heyeti, toplanan deliller ve Adli Tıp Kurumu raporları doğrultusunda sanık Yunus Korkut'u, 'eşe karşı kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        SANIĞA İNDİRİM UYGULANMADI

        Kararda, suçun işleniş şekli ve sanığın kastının yoğunluğu göz önüne alınarak takdiri indirim uygulanmamasına hükmedildi.

        BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

        Ummuhan Korkut, eşi tarafından darp edildikten sonra hastaneye kaldırılmış, beyin kanaması teşhisiyle ameliyata alınmış ancak 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti. Sanık Yunus Korkut'un yargılama sürecinde öne sürdüğü "sadakatsizlik" iddiaları, yapılan HTS incelemeleriyle çürütülmüştü. Bahsi geçen telefon numarasının bir operatör yönlendirme hattı olduğu tespit edilmişti.

        Ummuhan Korkut, 25 yaşında ve 2 çocuk annesiydi.
        66 BİN TL DE YARGILAMA GİDERİ ÖDEYECEK

        Mahkeme, verilen ceza miktarı ve kaçma şüphesini gerekçe göstererek Yunus Korkut'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ayrıca sanığın, yaklaşık 66 bin TL tutarındaki yargılama giderlerini ödemesine hükmedildi.

        "KARARI İSTİNAFA TAŞIYACAĞIZ"

        Ummuhan Korkut'un aile avukatı Perihan Ceviz Turasay kararı istinafa taşıyacaklarını belirterek, "Bugün takip ettiğimiz Umman Korkut dosyasında karar çıktı. Sanık eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama suçundan cezalandırıldı. 14 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Cezada herhangi bir takdiri indirim yapılmadı. Sanığın savunmalarına itibar edilmedi aldatma iddiaları ve yemek yapmadığının haksız tahrik gerekçesi olduğu iddialarına.

        "UMMUHAN KASTEN ÖLDÜRÜLDÜ"

        Dolayısıyla herhangi bir indirim yapılmadı alt sınırdan uzaklaşılarak 14 yıl hapis cezası tayin edildi. Bizler ilk aşamadan itibaren ısrarla söylüyoruz, bu bir kasten yaralama dosyası değil. Bu, neticesi öngörülememiş bir eylem neticesinde oluşan bir ölüm değil. Dolayısıyla bizim burada kesinlikle Ummuhan'ın kasten bir şekilde sanık tarafından öldürüldüğü noktasındaki beyanlarımız istikrarla devam edecek.

        "KASTEN YARALAMAYI KABUL ETMİYORUZ"

        Dolayısıyla bizler burada neticesi sebebiyle ağırlaşmış bir yaralama suçundan yapılan değerlendirmeyi asla kabul etmiyoruz. Kararı bu yönüyle istinaf edeceğiz. Mahkeme haksız tahrik indirimi uygulamadı. Sanığın bu yöndeki savunmalarına itibar etmedi. Ancak bizler çeşitli söylemlerimizle kadını ev içi emek yükümlüsü haline getiren kadının yemek yapmasını kadına bir yükümlülük olarak yükleyen söylemlerimizle bugün faile cesaret verdik.

        "AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTERDİK"

        Failin bu gerekçeyi kendisine açıkça haksız tahrik indirimi uygulanmasına yönelik kullanmasına biz de zemin hazırladık toplum olarak. Dolayısıyla bu dosya kapsamında net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Bizler toplumsal cinsiyet eşitliği ilkeleriyle yaşamak zorundayız. Kadınların öldürülmemesi için bunu yapmak zorundayız. Yine cezasızlık politikasının işlememesi, caydırıcılığın gerçekleşmesi için de bu tarz kararlarla değil kadının öldürülmesinin açıkça kast edildiği bu dosyada eşe karşı, kadına karşı kastan öldürme suçundan indirimsiz bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararıyla karşılaşmak isterdik. Ancak karar bu şekilde oldu. Bizler kararı suç vasfı yönüyle istinafa taşıyacağız" dedi.

        ACILI ANNE: EN AĞIR CEZAYI ALSIN

        Ummuhan Korkut'un annesi Ayşe Bilen ise "En ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

        #Muğla
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Döviz dönüşüm desteği süresi 3 ay uzatıldı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 31 yaralı
        "İran anlaşma yapmak için can atıyor"
        "Emekçinin aleyhine hiçbir adım atmayız"
        Terörsüz Türkiye hedefinde kritik eşik
        Final-Four kapısını araladı!
        ABD Başkanı Trump: Almanya Şansölyesi kendi ülkesine zaman ayırsın
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Pezeşkiyan'dan ablukaya dair açıklama
        3 puanlı sisteme G.Saray damgası!
        Hamaney: Hürmüz ve Körfez için yeni bir dönem başladı
        WP: Gerald R. Ford Orta Doğu'dan ayrılacak
        PFDK'dan Ederson kararı!
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Borsa tarihinde bir ilk
        Futbolcu cinayetinde iddianamenin iadesi talebi
        Burun ameliyatına giren genç kadın öldü!
        12 Ağustos'ta Dünya'da yer çekimi duracak mı?
        Ölümü sonrası iki isteğini açıkladı
