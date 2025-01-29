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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ummuhan Korkut'u bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti | HABERLER | Son dakika haberleri

        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!

        Muğla'da, 34 yaşındaki eşi Yunus Korkut tarafından yemek yapmadığı gerekçesiyle feci biçimde dövülen 2 çocuk annesi 25 yaşındaki Ummuhan Korkut, tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra hayatını kaybetti. Katil zanlısı koca tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 07:42 Güncelleme: 29.01.2025 - 08:57
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        Bayıltana kadar dövmüştü! 'Yemek yapmadın' cinayeti!
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        Muğla'da olay, 21 Ocak'ta saat 19.30 sıralarında Köyceğiz’in Beyobası Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Korkut (34), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak eşi, 2 çocuk annesi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpük geldiği ihbarında bulundu.

        KÖYCEĞİZ'DEN MUĞLA'YA SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre sağlık görevlilerince Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Korkut, durumu ağırlaşınca Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

        Tetkiklerde vücudunda morluklar tespit edilen ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ummuhan Korkut, beyin ameliyatı sonrası yoğun bakıma alındı.

        GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

        Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Yunus Korkut, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        "YEMEK MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞTIK"

        Yunus Korkut'un savcılıktaki ifadesinde, "Yemek yapmama meselesi yüzünden eşim ile aramızda tartışma çıktı. Daha sonra koyunlara bakmak için evin arkasına gitti. Gecikmesi nedeniyle kontrol etmeye gittiğimde ağzından köpükler geldiğini fark ettim. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundum" dedi.

        BİR HAFTA HAYATA TUTUNABİLDİ

        Ummuhan Korkut, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Köyceğiz ilçesi Beyobası Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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