        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kız çocuklarına cinsel taciz... Bakkal değil sapık | Denizli haberleri | Son dakika haberleri

        Kız çocuklarına cinsel taciz... Bakkal değil sapık!

        Denizli'de, okul çıkışında alışverişe gelen kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bakkal işletmecisi gözaltına alındı. Başka öğrencilerin de aynı istismara maruz kaldığı ortaya çıkan olayda, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan şüpheli, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 09:35 Güncelleme:
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!

        Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşanan taciz olayı, bir kız öğrencinin okulundaki rehber öğretmenine anlattıkları ile ortaya çıktı.

        DEPO KISMINDA TACİZDE BULUNDU

        Edinilen bilgiye göre, okul çıkış saatinde alışveriş yapmak için bakkala giren bir kız öğrenci, bakkal işletmecisi G.T. (57) tarafından deponun bulunduğu kısımda sıkıştırılarak taciz edildi.

        İKİ KIZ ÖĞRENCİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

        Şüphelinin kendisine sarılıp öpmesinin ardından bakkaldan kaçarak uzaklaşan mağdur çocuk, yaşadıklarını okulundaki rehber öğretmenine anlattı. Olayın ortaya çıkmasının ardından aynı okulda eğitim gören 14 yaşlarındaki iki kız öğrenci daha, G.T.'nin daha önce kendilerini belinden tuttuğunu ve omzuna kol atmaya çalıştığını söyleyerek şikayetçi oldu.

        KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

        Öğrencilerin ve ailelerinin şikayeti üzerine jandarma ekipleri hızla harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma tarafından incelenen güvenlik kamerası kayıtları, mağdur çocukların beyanlarını destekledi.

        Görüntülerde, mağdur kız çocuğunun bakkalın depo kısmına girdiği, bu esnada G.T.'nin de depoda olduğu, depodan çıkan çocuğun yüzünü eliyle silerek uzaklaşmaya çalıştığı ve kısa süre sonra bakkaldan ayrıldığı görüldü. Hemen ardından ise G.T.'nin depodan çıktığı anlar kameralara yansıdı. Soruşturma kapsamında alınan tanık ifadelerinde de şüphelinin genel olarak kız çocuklarına karşı rahatsız edici bakışlarda bulunduğu, ilgili davrandığı ve dokunmaya çalıştığı yönünde beyanlar yer aldı.

        ÖNCE SERBEST BIRAKILDI

        Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli G.T., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, ilk etapta serbest bırakıldı. Ancak soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı, karara hızla itiraz etti.

        SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

        Savcılığın itirazı ve mevcut delil durumu üzerine tekrar gözaltına alınan G.T., adliye sevki sırasında kendisine basın mensupları tarafından yönetilen soruları yanıtsız bırakırken, elleriyle yüzünü de kapatması dikkatlerden kaçmadı.

        TACİZDEN SABIKASI ÇIKTI

        G.T., çıkarıldığı mahkemece "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, tutuklanan şüpheli G.T.'nin geçmiş yıllarda tacizden sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

