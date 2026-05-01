Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Siyasilerden 1 Mayıs mesajları | Son dakika haberleri

        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde siyasiler de paylaşımlarda bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Emek; ülkemizin kalkınma yolculuğunun hem başlangıcı hem de en sağlam güvencesidir. Bilgisiyle, birikimi ve alın teriyle aziz milletimize hizmet eden; ülkemizin refahına ve geleceğine katkı sunan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü saygıyla kutluyorum." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 09:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde siyasiler de paylaşımlar da bulundu.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Emek; ülkemizin kalkınma yolculuğunun hem başlangıcı hem de en sağlam güvencesidir. Bilgisiyle, birikimi ve alın teriyle aziz milletimize hizmet eden; ülkemizin refahına ve geleceğine katkı sunan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü saygıyla kutluyorum. Emeğin değerini bir kez daha idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, toplumsal dayanışmamızın güçlenmesini ve birlik içinde daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte yürümemizi temenni ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ÖZEL'DEN PAYLAŞIM

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla "Ya onurlu bir yaşam ya bu kara düzen" mesajını paylaştı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ya onurlu bir yaşam, ya bu kara düzen" ifadesini kullandı.

        İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU

        İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emeğin değer gördüğü, hakkın zamanında teslim edildiği, alın terinin karşılıksız kalmadığı daha adil bir Türkiye hepimizin ortak temennisidir. 1 Mayıs'ın bu anlayışı büyütmesini ve güçlendirmesini diliyorum."

        DEVA LİDERİ BABACAN

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir ülkenin gerçek gücü, besmeleyle vardiyasına başlayan, yer altında ve üstünde nefes tüketen emekçilerdir, tezgah başında üretim yapan, tarlada alın teri döken işçilerdir, fert fert üretilen katma değerdir. Bütün emekçilerimizin 1 Mayıs Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

        #Son dakika haberler
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
