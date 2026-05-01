        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Yanan evde kadın ve erkek cesedi bulunmuştu! Cinayet şüphesi | Batman haberleri | Son dakika haberleri

        Yanan evde kadın ve erkek cesedi bulunmuştu... Cinayet şüphesi!

        Batman'da, apartman dairesinde çıkan yangında 45 yaşındaki Süreyya İbrahim ile 52 yaşındaki Metin Erman'ın ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, banyo içerisinde kan lekesi ve duşakabinin kırık olduğu tespit edildi. Ölen 2 kişinin cinayeti kurban gitmiş olabileceği üzerinde duran polis ekipleri, soruşturmayı sürdürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 13:45 Güncelleme:
        Batman'da olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Yıldırım Sokak’taki Zengin Apartmanı’nın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi.

        Olayda hayatını kaybeden Metin Erman.
        BİR KADIN VE BİR ERKEK BULUNDU

        Daireden çıkan dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı kırarak girdiği dairede, kapı önünde 1 kadın ve 1 erkek ölü bulundu.

        KİMLİK TESPİTLERİ YAPILDI

        Ölenlerin cenazeleri otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yapılan araştırmada ölenlerin, Suriye uyruklu Süreyya İbrahim (45) ile Metin Erman (52) olduğu belirlendi.

        BANYODA KAN LEKESİ BULUNDU

        Ekiplerin ilk incelemesinde, giriş kapısına yakın bölgede duvarlarda is izleri görüldüğü, dairenin diğer odalarında yangın olduğuna dair belirgin bir bulguya rastlanmadığı, kombinin balkonda olduğu ve zarar görmediği, çalışır durumda olduğu belirlendi.

        DUŞAKABİNİN KAPISI KIRILMIŞ

        Banyoda yapılan incelemede duşakabinin bir kapısının kırılıp düştüğü görüldü. Ayrıca banyo içerisinde kan lekesi ve 1 çakmak ile 1 araç anahtarı bulundu.

        CİNAYET ŞÜPHESİ ARAŞTIRILIYOR

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphesi üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında ölenlerin cep telefonları ile çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

        Soruşturmada, ölenlerin üzerinde yanıcı madde bulunup bulunmadığının da incelendiği öğrenildi.

        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Fas prensi değilim"
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        'Evlat edinme' açıklaması
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
