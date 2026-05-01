İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor

Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, 20 Türk aktivistinin bugün İstanbul’a geleceği bildirildi.

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistlerle ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Filonun saldırıya uğramasının ardından 175 aktivist, geri gönderme işlemi için Yunanistan'ın Girit Adası'na götürüldü. Aktivistler arasındaki Türk vatandaşlarının bugün saat 17.00-18.00 aralığında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu’na, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucu alıkonulan vatandaşlarımız ve diğer katılımcılar Girit’te karaya çıkmıştır.

Atina Büyükelçimiz ve konsolosluk çalışanlarımız Girit’te bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve üçüncü ülke uyruklu bazı katılımcıların, özel bir uçak seferiyle bugün içerisinde Türkiye’ye getirilmeleri öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.