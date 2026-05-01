Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor | Dış Haberler

        İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor

        İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, dün İsrail müdahalesine uğramasının ardından 20 Türk aktivist alıkonuldu. Filodan yapılan açıklamada Türk aktivistlerin bugün İstanbul'a geleceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli de yaptığı açıklamada, "İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucu alıkonulan vatandaşlarımız ve diğer katılımcılar Girit'te karaya çıkmıştır. Bugün içerisinde Türkiye'ye getirilmeleri öngörülmektedir" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor

        Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan açıklamada, 20 Türk aktivistinin bugün İstanbul’a geleceği bildirildi.

        Küresel Sumud Filosu, İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistlerle ilgili açıklamada bulundu.

        Açıklamada, "Filonun saldırıya uğramasının ardından 175 aktivist, geri gönderme işlemi için Yunanistan'ın Girit Adası'na götürüldü. Aktivistler arasındaki Türk vatandaşlarının bugün saat 17.00-18.00 aralığında İstanbul Havalimanı'nda olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

        DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu’na, İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucu alıkonulan vatandaşlarımız ve diğer katılımcılar Girit’te karaya çıkmıştır.

        REKLAM

        Atina Büyükelçimiz ve konsolosluk çalışanlarımız Girit’te bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın ve üçüncü ülke uyruklu bazı katılımcıların, özel bir uçak seferiyle bugün içerisinde Türkiye’ye getirilmeleri öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

        Küresel Sumud Filosu

        İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz’e açıldı.

        İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

        Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor. Gazze’ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamazken 180’inin İsrail tarafından alıkonduğu bildiriliyor.

        Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 31 teknenin Yunan kara sularına girdiğini belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mecidiyeköy'de izinsiz gösteriye polis müdahale etti; gözaltılar var

        (DHA) - 1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Mecidiyeköy'de izin gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        NYT: Epstein'in intihar notu saklandı
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Filistinli başkan, İsrailli başkanla tokalaşmayı reddetti!
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Altın için komşusunu öldürmüştü... "Su içme bahanesiyle kapıyı çaldım!"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Psikolog cinayetinde flaş gelişme... "Saldırı ani değil planlı"
        Psikolog cinayetinde flaş gelişme... "Saldırı ani değil planlı"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        'Evlat edinme' açıklaması
        'Evlat edinme' açıklaması
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!