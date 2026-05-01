Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Tedesco'dan HT Spor'a özel açıklama: Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum

        Tedesco'dan HT Spor'a özel açıklama: Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum

        Fenerbahçe'nin yol ayrımına gittiği İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, ayrılığın ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve hayatı boyunca unutamayacağı anlar yaşadığını belirterek şampiyonluğun gerçekleşmesini dilediğini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 17:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verildi.

        2

        Sarı-lacivertli taraftarların büyük destek verdiği İtalyan teknik adam, ayrılık sonrası HT Spor muhabiri Esra Köse'ye özel açıklamalarda bulundu.

        3

        "GÖRDÜĞÜM DESTEK BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ"

        40 yaşındaki çalıştırıcı, "Son birkaç gündür taraftarlardan gördüğüm destek ve veda benim için gerçekten çok özeldi. Tüylerimi diken diken eden, hayatım boyunca unutamayacağım anlar yaşadım." dedi.

        4

        "ŞAMPİYONLUĞUN GERÇEKLEŞMESİNİ DİLİYORUM"

        Taraftarların şampiyonluğu hak ettiğini ifade eden Tedesco, "Açıkçası bu sevgi ve bağlılık beni derinden etkiledi. Gelecek sezon şampiyonluk hayalinin gerçeğe dönüşmesini tüm kalbimle diliyorum. Çünkü bu taraftar her şeyin en iyisini hak ediyor." şeklinde konuştu.

        5

        Fenerbahçe'nin başında 45 maça çıkan Domenico Tedesco; 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2.00 puan ortalaması tutturdu.

        6
        HT 360 - 30 Nisan 2026 (İsrail'in Alıkoyduğu 20 Türk Aktivist Nerede?)

        İsrail uluslararası sularda Sumud Filosuna nasıl müdahale etti? İsrail'in alıkoyduğu 20 Türk Aktivist nerede? İnsani yardım filosu neden hedef alındı? HT 360'da Dilek Gül sordu; Ortadoğu Uzmanı Haydar Oruç anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu