Tedesco'dan HT Spor'a özel açıklama: Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum
Fenerbahçe'nin yol ayrımına gittiği İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco, ayrılığın ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu ve hayatı boyunca unutamayacağı anlar yaşadığını belirterek şampiyonluğun gerçekleşmesini dilediğini ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son verildi.
Sarı-lacivertli taraftarların büyük destek verdiği İtalyan teknik adam, ayrılık sonrası HT Spor muhabiri Esra Köse'ye özel açıklamalarda bulundu.
"GÖRDÜĞÜM DESTEK BENİM İÇİN ÇOK ÖZELDİ"
40 yaşındaki çalıştırıcı, "Son birkaç gündür taraftarlardan gördüğüm destek ve veda benim için gerçekten çok özeldi. Tüylerimi diken diken eden, hayatım boyunca unutamayacağım anlar yaşadım." dedi.
"ŞAMPİYONLUĞUN GERÇEKLEŞMESİNİ DİLİYORUM"
Taraftarların şampiyonluğu hak ettiğini ifade eden Tedesco, "Açıkçası bu sevgi ve bağlılık beni derinden etkiledi. Gelecek sezon şampiyonluk hayalinin gerçeğe dönüşmesini tüm kalbimle diliyorum. Çünkü bu taraftar her şeyin en iyisini hak ediyor." şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin başında 45 maça çıkan Domenico Tedesco; 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 2.00 puan ortalaması tutturdu.