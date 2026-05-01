        Haberler Dünya Son dakika: İran'dan ABD'ye yeni teklif! Pakistanlı arabuluculara iletti | Dış Haberler

        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti

        ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından 17 Nisan'da uzlaşılan geçici ateşkes süreci belirsizliğini koruyor. ABD-İran hattında Pakistan'dan üzerinden görüşmeler gerçekleşirken, İran'ın ABD'ye sunulmak üzere son teklifini Pakistan'a ilettiği açıklandı

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 15:20 Güncelleme:
        İran devlet medyasının aktardığına göre, İran ABD ile müzakereler için son teklifini dün gece Pakistanlı arabuluculara iletti.

        İran medyasında yer alan haberde teklife ilişkin detay paylaşılmadı.

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün yaptığı açıklamada ABD'nin uyguladığı deniz ablukası girişimlerinin bölge halklarının çıkarlarına ve küresel barış ile istikrara aykırı olduğunu belirterek, "Her türlü deniz ablukası ve kısıtlama girişimi başarısızlığa mahkumdur." ifadelerini kullanmıştı.

        ABD'nin deniz ablukası ve deniz ticaret yollarına yönelik kısıtlama girişimlerinin, uluslararası hukuka bölge halklarının çıkarlarına ve küresel barış ile istikrara aykırı olduğunu dile getiren Pezeşkiyan, "Her türlü deniz ablukası ve kısıtlama girişimi başarısızlığa mahkumdur."demişti.

        İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin deniz ablukası

        İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 80'lere kadar artış görüldü.

        ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

        İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

        ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

