İran devlet medyasının aktardığına göre, İran ABD ile müzakereler için son teklifini dün gece Pakistanlı arabuluculara iletti.

İran medyasında yer alan haberde teklife ilişkin detay paylaşılmadı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün yaptığı açıklamada ABD'nin uyguladığı deniz ablukası girişimlerinin bölge halklarının çıkarlarına ve küresel barış ile istikrara aykırı olduğunu belirterek, "Her türlü deniz ablukası ve kısıtlama girişimi başarısızlığa mahkumdur." ifadelerini kullanmıştı.

