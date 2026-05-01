        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın: Sezonun en önemli maçını oynayacağız!

        Sergen Yalçın: Sezonun en önemli maçını oynayacağız!

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 22:54 Güncelleme:
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'yı Djalo ve Asllani'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Sergen Yalçın, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Gaziantep FK karşısında 3 puan almanın önemli olduğunu ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

        "SALI GÜNÜ SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇINI OYNAYACAĞIZ"

        "Kazanmak önemli tabii. Artık ligin son maçları, bu tür maçlar böyle olur yani. Çok da oyunun içine girmeye gerek yok. Bizim açımızdan 3 puan alıp dönmek önemli. Çünkü salı günü sezonun en önemli maçını oynayacağız Türkiye Kupası'nda. Tamamen ona konsantreyiz. Ligin devamının bizim açımızdan çok bir önemi yok gibi duruyor. O yüzden tamamen konsantrasyonumuzu kupaya vereceğiz. Bugün de rotasyonlu bir kadroyla oynadık ama çocuklar çok iyi oynadılar. İkinci yarı 2-3 pozisyon verdik ama normal yani. Bu maçlarda bunlarda çok normal artık. Sezonun sonu, hedef yok gibi, yani uzağındayız. Ligi 4. bitirme pozisyonumuz var. Tabii konsantrasyonu da zor, ilk defa beraber oynayan oyuncular. Normal yani, 3 puan önemli ya. Bu maçla ilgili çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Hemen Salı günkü maça hazırlanacağız."

        "3 PUAN BİZİM İÇİN YETERLİ"

        "Genelde şimdi uzun süre oynamayan oyuncular, maç kondisyonları da olmadığı için zorlanıyorlar. İlk 45 dakikayı oynuyorlar ama 2. yarıda zorlanıyorlar. Hamleler yapmak zorunda kaldık. Yoruldu oyuncular. Bireysel performanslar iyiydi. Asllani'nin performansı çok iyiydi bana göre. Olaitan fena oynamadı fiziki açıdan. Ne bileyim, fena değildi oyuncular ya. Djalo iyi oynadı. Mustafa mücadele etti. Dediğim gibi bu maçların çok içine girip çok konuşmaya gerek yok. 3 puan bizim için yeterli."

