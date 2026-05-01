Donald Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nden (AB) ithal edilen otomobil ve kamyonlar için gümrük vergisini yüzde 25'e yükselteceğini duyurdu.
Giriş: 01 Mayıs 2026 - 19:06
ABD Başkanı, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden açıklamada bulundu.
Trump,AB'nin ticaret anlaşmasına tam olarak uymadığını belirtirken, otomobil ve kamyonların ABD'de üretilmesi durumunda hiçbir gümrük vergisi uygulanmayacağını dile getirdi.
*Fotoğraf: EPA/WILL OLIVER, temsilidir
