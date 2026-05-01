        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması | En son haberler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması

        İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kadıköy Rıhtım Meydanı ile Kartal Meydanı'nda kutlamalar gerçekleştiriliyor. Kutlamalar öncesinde polis ekipleri 2 bölgede geniş güvenlik önlemi aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 15:35 Güncelleme:
        İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Kadıköy Rıhtım Meydanı ile Kartal Meydanı’nda kutlamalara izin verildi.

        DHA'nın haberine göre Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) de Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda kutlama yapma kararı aldı.

        Kutlamalar öncesinde polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kutlamaların yapılacağı meydana çıkan cadde ve sokaklar demir bariyerlerle kapatılırken, Kadıköy Meydanı da araç trafiğine kapatıldı. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) da belirlenen noktalarda hazır bulunduruldu.

        GRUPLAR RIHTIM'A DOĞRU YÜRÜDÜ

        Sabahın saatlerinden itibaren Kadıköy’ün çeşitli noktalarında bir araya gelen gruplar, arama noktalarından geçerek meydana giriş yaptı. Renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalara, yağmura rağmen çok sayıda kişi katıldı.

        Gruplar Söğütlüçeşme ve Haydarpaşa'dan pankart ve sloganlar eşliğinde kortej halinde Rıhtım Meydanı'ndaki ana sahneye doğru yürüdü.

        KARTAL

        Kadıköy'den sonraki ikinci adresi Kartal oldu. Programa katılmak için gelenler üstleri aranarak Kartal Meydanı'na alındı.

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde resmi kutlamaların Kadıköy'den sonra ikinci adresi Kartal Meydanı oldu.

        Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri üstleri aranarak meydana alındı. Kutlama programı saat 15.00'te başladı. Meydan ve çevresinde polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor.

