        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Burun estetiği ameliyatı sonrası ölen Hatice Öncü'ye gelinlikle veda | Son dakika haberleri

        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!

        İzmir'de, burun estetiği ameliyatı sırasında fenalaşınca yoğun bakıma alınan ve daha sonra sevk edildiği İzmir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitiren 23 yaşındaki Hatice Öncü, toprağa verildi. Aynı hastanede başka bir doktor tarafından burun estetiği ameliyatı olan 20 yaşındaki Esma Nur Öncü, ablasının gelinlikli tabutunun başında gözyaşı döktü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 15:18 Güncelleme:
        İzmir'de yaşayan Hatice Öncü (23), 22 Nisan'da Çiğli ilçesindeki özel bir hastaneye burun estetiği ameliyatı olmak için başvurdu.

        AMELİYAT SIRASINDA FENALAŞTI

        DHA'daki habere göre ameliyat sırasında fenalaştığı iddia edilen Öncü, hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine ertesi gün İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hatice Öncü, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Öncü'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ailesi kızlarının hayatını kaybetmesinin ardından ameliyatın yapıldığı hastane ve doktorlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İzmir İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme başlattı. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hatice Öncü'nün cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

        CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

        Öncü için Konak ilçesindeki Basmane Çorakkapı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ile Hatice Öncünün annesi Remziye Kanak, kız kardeşi Esma Nur Öncü, erkek kardeşleri Halil Öncü, Bünyamin Öncü, dedesi Mehmet Mahsun Kanak, amcası Nurettin Öncü ve diğer yakınları katıldı.

        Baba Öncü, kardeş Halil Öncü ve aynı hastanede başka bir doktor tarafından burun estetiği ameliyatı olan Esma Nur Öncü, Hatice Öncü'nün gelinliğe sarılı tabutunun başında gözyaşı döktü.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Öncü'nün cenazesi, Basmane Çorakkapı Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kemalpaşa Ansızca Mezarlığı'na defnedildi.

