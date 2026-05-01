        Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS Samsun canlı izle

        Galatasaray şampiyonluk için Samsunspor deplasmanında!

        Süper Lig'de lider Galatasaray, 32. hafta maçında yarın akşam Samsunspor'a konuk olacak. Haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, Samsunspor'u mağlup ettiği takdirde bitime 2 hafta 26. lig şampiyonluğunu garantileyecek.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 09:56
        1

        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

        2

        Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray, son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı. "Cimbom" yarınki müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

        3

        Samsun temsilcisi ise 31 müsabakada topladığı 45 puanla 7. sırada yer buldu.

        İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı.

        4

        UĞURCAN ÇAKIR CEZALI

        Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yarınki müsabakada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

        Uğurcan, ligin 31. haftasında sahalarında Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbide sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yarınki müsabakada Uğurcan'ın yerine kalede tecrübeli kaleci Günay Güvenç görev yapacak.

        5

        Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca ayak bileğinde kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esneme olan Yaser Asprilla'nın forma giymesi beklenmiyor.

        6

        ÜÇ OYUNCU SINIRDA

        Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

        Sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı, yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 33. haftadaki Hesap.com Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

        7

        OSIMHEN, SAMSUNSPOR'U BOŞ GEÇMİYOR

        Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

        Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 müsabakada toplamda 5 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, yarınki müsabakada gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

        8

        Bu sezon 20 Süper Lig maçında forma giyen Osimhen, toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı.

        9

        OKAN BURUK, SAMSUNSPOR'A PUAN KYBETMEDİ

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de Samsunspor'a rakip olduğu tüm maçları kazandı.

        Buruk, tamamı Galatasaray'ın başındayken Samsun temsilcisiyle 6 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçların tamamından 3 puanla ayrıldı.

        Söz konusu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü.

        10

        EN ÇOK ATAN, EN AZ YİYEN

        Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ve en iyi savunma yapan ekip konumunda bulunuyor.

        Bu sezon çıktığı 31 mücadelede 72 kez rakip fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, ligin en fazla gol atan takımı oldu. Galatasaray'ı bu alanda 68 golle Fenerbahçe ve 58 golle Trabzonspor takip ediyor.

        11

        Kalesinde ise 23 gol gören Galatasaray, en iyi savunma yapan takım ünvanının da sahibi. Sarı-kırmızılıları, İzmirli renktaşı Göztepe (27) ile RAMS Başakşehir (31) takip etti.

        12

        BÜTÜN MAĞLUBİYETLERİ DEPLASMANDA

        Galatasaray, bu sezon Süper Lig'deki 3 mağlubiyetini de deplasmanda yaşadı.

        Deplasmandaki 15 lig maçında 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda 30 kez fileleri havalandırırken, 11 kez topu ağlarından çıkardı.

        13

        "Cimbom" söz konusu yenilgilerini deplasmanda Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor ve Trabzonspor karşısında yaşadı. Tek beraberliğini ise Fenerbahçe deplasmanında aldı.

