        Haberler Spor Futbol Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

        Fenerbahçe'de hedef Şampiyonlar Ligi! Rakip Başakşehir

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Rams Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerin başında Zeki Murat Göle olacak...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 10:43 Güncelleme:
        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

        Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

        Ligde 31 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, 67 puanla 2. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son maçta Galatasaray'a deplasmanda 3-0 yenilerek bitime 3 hafta kala zirvenin 7 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli takım, ligde kalan 3 maça Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak.

        Fenerbahçe, kalan 3 lig maçında kayıp yaşamayarak sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi potasında tamamlamayı hedefliyor.

        F.BAHÇE'DE 5 EKSİK

        RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde Fenerbahçe'de 5 eksik bulunuyor.

        Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Edson Alvarez, yarınki maçta forma giyemeyecek.

        Galatasaray deplasmanında kırmızı kart gören, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından da ayrıca 3 maç ceza verilen kaleci Ederson'un yanı sıra sarı kart cezaları bulunan Matteo Guendouzi, Mert Müldür ve Archie Brown da takımlarını yalnız bırakacak.

        Sakatlığı bulunan Dorgeles Nene ve bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio'nun durumu ise belirsiz.

        LİGDE 36. RANDEVU

        Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 36. kez birbirlerine rakip olacak.

        İki takım arasında daha önce oynanan 35 lig maçında Fenerbahçe 20 kez galip gelirken RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti. 4 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.

        Bu müsabakalarda Fenerbahçe'nin 55 golüne, turuncu-lacivertliler, 36 golle yanıt verdi.

        F.BAHÇE'DE GÜNDEM KONGRE

        Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'yla yolların ayrılmasının yanı sıra başkan Sadettin Saran, daha önce açıkladığı olağanüstü seçimli genel kurul kararının tarihini duyurdu.

        Başkan Saran, aday olmayacağı genel kurulun 6-7 Haziran'da yapılacağını belirtti.

        Fenerbahçe, ligde kalan 3 maçını kongre gündeminde oynayacak.

        18 YAŞ ALTINA ÜCRETSİZ BİLET

        RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde kulüp, bilet uygulamasında değişikliğe gitti.

        Sarı-lacivertliler, 18 yaşın altındaki taraftarların yarınki mücadeleyi ücretsiz izleyebileceğini açıkladı.

        Trump'a saldırı girişiminde yeni görüntü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
