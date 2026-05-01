Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Göçten 15'nci kez gelen Yaren leylek baba oldu

        Göçten 15'nci kez gelen Yaren leylek baba oldu

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı. yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, çiftin yavrularıyla ilgilendiğini ve bu yıl yuvada 3-4 yavru olabileceğini paylaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 22:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaren leylek baba oldu

        Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (70) ile dostluğu filme konu olan ve 15’nci kez Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne gelen Yaren leylek baba oldu.

        Göçten 15’nci kez dönen Yaren'in ilk yavrusunun yumurtadan çıktığı açıklanırken, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, çiftin yavrularıyla ilgilendiğini ve bu yıl yuvada 3-4 yavru olabileceğini paylaştı.

        YAVRUYA İLK BAKIŞ

        Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü.

        REKLAM

        BU IL 15'İNCİ KEZ GELDİ

        Her göçte gelip, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl 15'inci kez köye geldi. Göçten 15’nci kez dönen Yaren’in ilk ilk yavrusunun yumurtadan çıktığı açıklanırken, yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, çiftin yavrularıyla ilgilendiğini ve bu yıl yuvada 3-4 yavru olabileceğini paylaştı. Alper Tüydeş, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘’Yaren'in Leylek'in dün itibariyle ilk yavrusu yumurtasından çıktı. Ebeveynler hemen yavruyla ilgilenmeye başladılar. Tam göremiyoruz açıdan dolayı ama sanırım 3 veya 4 yavrumuz olacak bu yıl" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Tartıştığı 2 kadını katleden cani öldü

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ecevit Cankurt, (53), bir otelin önünde alacak meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmada Serap Yılmaz (25) ile Hatice Yeysikan'ı (32) öldürüp kaçtı. Polisin takibi sırasında yakalanacağını anlayınca tabancayla kendisini göğsünden vuran Cankurt, kaldırıldığı hastaned...
        #Yaren Leylek
        #yaren baba
        #Adem Yılmaz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi
        İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!
        Kartal, Gaziantep'te kanatlandı!
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        "Fas prensi değilim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı