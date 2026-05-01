İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi

Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistleri getiren özel uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

Girit'ten hareket eden Türk Hava Yolları (THY) ait uçakta 18 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 59 kişi yer aldı.

Aktivistleri taşıyan "TK 6934" sefer sayılı uçak saat 21.45'te İstanbul Havalimanı'nda ulaştı.

Aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda yakınları ile bazı yetkililer tarafından karşılandı.

Karşılama töreninin ardından aktivistlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gitmesi bekleniyor.