        Haberler Dünya İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi

        İsrail müdahale etmişti! Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a geldi

        İsrail ordusu tarafından Akdeniz'deki uluslararası sularda alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerini Girit'ten Türkiye'ye getiren uçağın İstanbul Havalimanı'na indiği bildirildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 12:51 Güncelleme:
        Gazze ablukasını kırmak ve yaşamsal insani yardım ulaştırmak üzere çıktıkları yolda Akdeniz'de uluslararası sularda İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistleri getiren özel uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

        Girit'ten hareket eden Türk Hava Yolları (THY) ait uçakta 18 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 59 kişi yer aldı.

        Aktivistleri taşıyan "TK 6934" sefer sayılı uçak saat 21.45'te İstanbul Havalimanı'nda ulaştı.

        Aktivistler, havalimanının VIP Salonu'nda yakınları ile bazı yetkililer tarafından karşılandı.

        Karşılama töreninin ardından aktivistlerin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında gerekli muayene için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gitmesi bekleniyor.

        Küresel Sumud Filosu

        İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

        İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

        Filoya Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta saldırı düzenleyen İsrail, aktivistleri alıkoydu ve teknelere zarar verdi.

        Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

