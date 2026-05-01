İran'dan Basra Körfezi'ne dair açıklama

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi’ne ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın idaresine dair şu ifadeler kullanıldı:

"Devrim liderinin tarihi talimatları doğrultusunda Fars (Basra) Körfezi’nde belirlenen yeni yönetim kuralları uygulanacaktır. Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, İran’ın Fars Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki 2 bin kilometrelik kıyı hattındaki hakimiyet ve kontrolü sayesinde bu su sahasını İran halkı için güvenli ve rahat bir alan haline getirecektir."

Açıklamada, yeni kurallara dair ise detay verilmedi.

*Fotoğraflar: Associated Press, temsilidir