        İnşaatta asansör kazası; işçilerden biri düştü, diğeri

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatın dış cephesinde asansör düştü. Kazada Adem G. ağır yaralanırken, balkon demirlerine tutunan Adem K.'nin ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılması kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 20:33 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da asansör kazası

        Olay, akşam saatlerinde Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatın dış cephesinde çalışan işçilerin bulunduğu asansör, halatının kopması sonucu 5’inci kattan yere çakıldı. Kazada işçilerden Adem G. ağır yaralanırken, Adem K. ise düşme sırasında balkon demirlerine tutunarak havada asılı kaldı.

        Asansörün düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, balkon demirlerine tutunarak asılı kalan Adem K.’yi uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Balkon demirlerini keserek işçiyi kurtaran ekipler, çevredeki vatandaşlardan alkış aldı.

        Yaralı işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçilerden Adem G.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu arada Adem K.'nin kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        #Şanlıurfa
        #asansör kazası
        #haberler
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        Maçta heyecan sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Trump'tan AB'ye yeni gümrük vergisi
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
